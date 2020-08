Sempre più Pmi del Fvg scelgono Amazon

Più di 200 realtà locali, in crescita di più del 20%, vendono i propri prodotti online su Amazon: questo è l’aumento registrato nel 2019 per le piccole e medie imprese friulane che puntano alla digitalizzazione e all’e-commerce per raggiungere nuovi clienti non solo in Italia, ma anche all’estero. Circa la metà di queste imprese, infatti, vende le eccellenze della produzione locale in Europa e nel mondo attraverso Amazon, dove trovano servizi, soluzioni e programmi dedicati, come Amazon Handmade e Amazon Made in Italy, che le aiutano a far crescere il proprio business. In totale, le Pmi italiane che vendono sul portale sono più di 14.000.

Ed è ancora al Made in Italy che Amazon.it dedica una nuova iniziativa, “Vacanze in Italia”, in collaborazione con Lonely Planet: un viaggio attraverso lo Stivale, 20 itinerari, uno per regione, alla scoperta delle gemme nascoste di tutta la Penisola, delle sue mete meno conosciute e delle destinazioni più suggestive. Ogni percorso racchiude anche una selezione delle eccellenze del Made in Italy tipiche del territorio, tra cui prelibatezze enogastronomiche e prodotti fatti a mano dagli artigiani.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la guida include i prodotti tipici come Sauvignon Blanc Grave 2019 de I Magredi, il Prosciutto di San Daniele Dop e lo Sharis bianco Igt prodotto da Livio Felluga disponibili sulla vetrina Made in Italy su Amazon.it.

Tra le aziende del Fvg di maggior successo figura CalleaDesign, realtà triestina che realizza prodotti come portaombrelli, orologi da parete e mensole che si distinguono per stile ed eleganza. Nata nel 1967 come bottega di falegnameria di Livio Callea, nel corso degli anni è cresciuta diventando un laboratorio moderno e tecnologico che progetta e produce internamente tutte le proprie creazioni.

Anche la moglie Annabella e i figli Adriano e Giulio lavorano in azienda. "Da qualche anno abbiamo deciso di dare a una realtà di famiglia un più ampio respiro, iniziando l’avventura delle vendite online", afferma Giulio Callea. "Per noi sono estremamente importanti perché ci permettono di raggiungere i mercati europei, il Giappone e gli Stati Uniti. Amazon è stato un prezioso strumento per testare nuove opportunità e capire le possibilità offerte da un canale nuovo. La vetrina 'Made in Italy' ci posiziona poi tra le eccellenze italiane e aggiunge un ulteriore valore al nostro lavoro”.

Amazon Made in Italy conta oltre 2.000 imprese e una selezione di un milione di prodotti, 300.000 dei quali solo sul portale. A questo, si aggiunge l’intesa siglata nel 2019 con l'Agenzia Ice che prevede la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo per l’inserimento di nuove aziende e dei loro prodotti nella vetrina, per la formazione e il supporto nelle vendite online e per attività di marketing che promuovano i prodotti e accrescano le vendite all’estero, in particolare in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.