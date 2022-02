Sereni Orizzonti, 60 milioni per nuove Rsa

Il gruppo Sereni Orizzonti, con ha sede a Udine, ha realizzato nuovi ingenti investimenti guardando ai prossimi cinque anni. L’azienda friulana, che si occupa di progettare e gestire residenze sanitarie per anziani con diversi gradi di non autosufficienza, non si è lasciata intimorire dalla crisi economica generata dalla pandemia e ha rilanciato.

A oggi Sereni Orizzonti conta 5.500 posti letto distribuiti in circa 80 strutture in tutta Italia, ma con filiali anche in Germania e in Spagna. Con la crescita incessante dell’aspettativa di vita media, la richiesta di assistenza è in aumento: questo rende in costante espansione il settore riservato alla Terza Età. Attualmente, il gruppo è tra i primi tre leader in Italia e occupa 3500 dipendenti, fra gli uffici e fra medici, infermieri, operatori e personale ausiliario.

L’azienda ha dichiarato di aver concluso un investimento da 60 milioni per la costruzione di nuove Rsa, che porterà alla creazione di 800 posti letto nei prossimi due anni; e sta predisponendo 26 nuovi siti, alcuni già in realizzazione, altri in corso di progettazione, dove sorgeranno le residenze per anziani.

"Nel primo semestre 2022 diventeranno operative nuove Rsa in Piemonte (a Borgo Ticino, San Gillio, La Loggia e Torrazza Piemonte) per oltre 400 posti letto in totale, in Friuli Venezia Giulia (a Fontanafredda) con 120 posti e in Sardegna (a Villacidro) con circa 80 posti", afferma Gabriele Meluzzi, amministratore della holding di Sereni Orizzonti. "L’Italia si trova al di sotto della media europea per numero di posti letto disponibili. Le strutture esistenti sono molto antiquate e non dispongono dei servizi all’avanguardia che la tecnologia ha messo a punto negli ultimi anni. La nostra intenzione è quella di realizzare edifici di qualità al passo coi tempi".

Massimo Blasoni, azionista di maggioranza di Sereni Orizzonti, dichiara che "l’obiettivo per i prossimi cinque anni è di raddoppiare il numero dei posti letto. Le nuove strutture saranno realizzate con soluzioni a basso impatto ambientale, dotate di elevati standard domotici e architettonici per migliorare la vita degli ospiti e garantire un elevato numero di prestazioni".