Settore wedding in piazza, Bini incontra le associazioni

Si è tenuta oggi a Udine, sotto il palazzo delle Regione, la manifestazione di protesta del settore wedding, fermo da 14 mesi, eppure 'dimenticato' dal programma delle riaperture e dalla destinazione di fondi specifici adeguati per le 50.000 imprese coinvolte.

La delegazione territoriale di FederMEP, unita a tutte le associazioni di categoria della filiera, ha consegnato nelle mani dell’assessore Sergio Emidio Bini, in rappresentanza di tutta la Giunta, le istanze e il protocollo per la ripartenza e la salvaguardia di oltre 30.000 persone coinvolte in Friuli Venezia Giulia. Le stesse istanze sono state consegnate in tutta Italia per chiedere l’appoggio alle Istituzioni affinchè il Governo le recepisca.

"Da 14 mesi il settore dei matrimoni ed eventi è fermo, senza risposte o programmazione, eppure si hanno solo otto giorni di tempo per salvare un patrimonio economico e culturale dal valore intrinseco che va ben oltre il 1,3% del PIL italiano. Le richieste comuni sono semplici e chiare: approvazione immediata dei protocolli, adozione del calendario per la riapertura e ristori adeguati per le aziende del comparto", si legge nella nota.

"Se entro il 5 maggio non si otterrà l’accoglimento degli emendamenti a modifica del Decreto Covid del 22 aprile, la filiera si costituirà parte civile in una Class Action contro lo stato per aver violato l’articolo 1 della Costituzione, il Diritto al Lavoro", si legge ancora.

“Mai avremmo pensato di dover affrontare simili situazioni nella nostra vita e dover difendere il diritto al lavoro, non per poche persone, ma per 300.000 impiegati stabili e 150.000 lavoratori stagionali” riportano le rappresentanti di FederMEP Fvg.

“La giornata di oggi è stata per noi importante perché ci ha caricato ancora di più. Sappiamo che, assieme a tutta Italia, dovremo far pressione e sensibilizzare i governatori affinchè intercedano per noi con il Governo e ci aiutino a salvare un patrimonio che è di tutti. L’Italia non può permettersi di perdere un’intera filiera né in termini economici né tantomeno culturali e professionali”.

"Per quanto era di sua competenza, la Regione è stata ed è tuttora vicina alla filiera dei matrimoni e degli eventi connessi. Abbiamo dato un segnale con il terzo bando ristori da poco chiuso, gli importi sono già in liquidazione, e un altro aiuto concreto arriverà con l'apertura del quarto riparto che include anche le partite Iva non iscritte al registro delle imprese", così l'assessore Bini ha parlato ai rappresentanti di Filiera eventi unita (Feu) e confederazione Unanime che oggi si sono riunite davanti alla sede della Regione a Udine per portare la voce di quattordici associazioni di categoria del settore matrimoni e cerimonie.

"È evidente che abbiamo la necessità di salvaguardare anche queste filiere assieme ai posti di lavoro e per farlo la Regione ha già messo in campo da tempo il proprio braccio operativo PromoTurismoFvg per collaborare con le associazioni di rappresentanza a rafforzare la strategia di rilancio del settore" ha rimarcato Bini.

"La Regione non è nelle condizioni di dettare le regole, ma è stata vicina con i propri provvedimenti e personalmente continuerò a lavorare al vostro fianco, con la disponibilità a costruire assieme delle vie d'uscita. Il nostro governatore Fedriga, da sempre attento a tutte le esigenze dei comparti economici, nel suo nuovo ruolo di presidente della Conferenza delle Regioni si è già attivato presentando tutta una serie di protocolli proprio per accelerare la ripartenza in sicurezza delle attività", ha affermato l'assessore a cui è stato consegnato un dossier informativo con le istanze del settore.

In Friuli Venezia Giulia si stimano 15mila attività produttive legate alla filiera dei matrimoni e delle cerimonie con l'impiego di circa 30mila addetti. Le associazioni di categoria denunciano una perdita di fatturato in quattordici mesi compresa tra l'85 e il 95 per cento.

"Sono fiducioso che con l'azione congiunta di Regione, associazioni di categoria e imprenditori riusciremo a porre rimedio a qualche lacuna che può esserci stata per ottenere un segnale chiaro dal Governo", ha concluso Bini.