Sfida tra le migliori startup dell’ecosistema additivo

AdditiveStartup Italia è l’iniziativa creata nel 2020 da Friuli Innovazione e AM Ventures, patrocinata da Associazione Italiana Tecnologie Additive, che sta sviluppando un ecosistema italiano dedicato alle idee imprenditoriali e startup innovative in ambito Additive Manufacturing, formato dai principali soggetti che lavorano per supportare la nascita e lo sviluppo di startup innovative come ad esempio incubatori, parchi scientifici e tecnologici, business angel, investitori istituzionali, banche e da coloro che fanno ricerca e lavorano in modo verticale sull’Additive Manufacturing come le imprese, gli istituti tecnici superiori, le universitàÌ e i centri di ricerca.

“AdditiveStartup Italia Pitching Event è un evento a cui invitiamo fin da ora tutte le imprese che sperimentano o che desiderano approcciare la stampa additiva", commenta Daniele Cozzi, Presidente di Friuli Innovazione. "L’evento sarà un'occasione per approfondirne le opportunità e per lasciarsi ispirare da alcune tra le migliori idee imprenditoriali e startup innovative che sviluppano servizi, prodotti, tecnologie, applicazioni, materiali nell’ambito delle tecnologie additive a livello italiano, utili alle imprese che si trovano sempre più spesso a ripensare strategie reshoring, a rivedere supply chain fragili o ridisegnare il modello di business dei ricambi”.

I progetti selezionati nell’edizione 2021 potranno usufruire di un supporto mirato di mentoring da parte di AM Ventures e supporto di tipo tecnologico da altri partner, oltre alla possibilità di insediarsi al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine. Inoltre, saranno presentate durante l’RM Forum, la più importante Conferenza in ambito Manifattura Additiva a livello nazionale che mette “in mostra” la catena del valore della produzione additiva, in programma il 22 e 23 settembre a Milano e che vede Friuli Innovazione tra i protagonisti per il terzo anno consecutivo.

“L’iniziativa AdditiveStartup Italia è cresciuta accogliendo l’adesione di nuovi partner e si conferma essere un punto di riferimento in Italia per individuare idee imprenditoriali e startup in ambito additive manufacturing e supportarle nel loro sviluppo”, ha dichiarato Vito Chinellato, procuratore per l’Italia di Am Ventures. “La sinergia di competenze con l’incubatore certificato Friuli Innovazione, inoltre, offrirà infatti alle startup innovative e alle idee imprenditoriali l’occasione per svilupparsi ed entrare in contatto con AM Ventures e altri investitori e un network di competenze nel settore di riferimento”.

Sono state oltre 20 le idee imprenditoriali e startup innovative che si sono candidate alla seconda edizione e sono sette quelle che hanno superato la prima selezione e si sfideranno durante il Pitching event del 13 settembre:

- Additive Appliances è una startup impegnata nello sviluppo di una nuova generazione di elettrodomestici. Un framework di innovazione comprovato supporta i processi di ricerca e sviluppo dell'azienda; sfruttando la produzione additiva (stampa 3D) e le tecnologie digitali di ultima generazione lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

- Biolibrary è una start-up innovativa che intende offrire soluzioni integrate per il design e la realizzazione di dispositivi ortopedici, come protesi e supporti muscoloscheletrici con un modello di business integrato con il servizio di stampa e consegna dei modelli offerto ai clienti sprovvisti di stampante 3D e privi di un FabLab o centro specializzato nelle proprie vicinanze.

- f3nice è una start up innovativa che produce feedstock per Additive Manufacturing tramite un processo patent-pending che permette di utilizzare fino al 100% di scarto metallico come materiale di input con risparmio di energia ed emissioni di CO2 rispetto al processo standard, promuovendo un Ecosistema di Economia Circolare per la stampa 3D di metallo.

- MaCh3D, (r)evolution in Material Testing, è una innovativa piattaforma di material testing che, grazie ad un processo intuitivo, a basso contenuto di errore e privo di rischi, permette la misura delle proprietà meccaniche dei materiali, non solo in laboratorio, ma direttamente nei reparti di produzione.

- Mark One è una startup innovativa che sviluppa e produce stampanti 3D industriali. Il suo obiettivo è quello di rivoluzionare i processi produttivi tradizionali attraverso l'implementazione e l'integrazione della stampa 3D.

- Metalmed è la statup nel settore dentale che rivolge il suo focus sulla stampa 3d di metalli biocompatibili attraverso la tecnologia selective laser melting. Con questo processo di lavoro è possibile, da un progetto dentale digitale, concretizzare la struttura del dispositivo medico odontoprotesico su misura, attraverso la stampa 3d.

- MIEEG è una Startup Innovativa che sta sviluppando un generatore di energia elettrica caratterizzato da alte performance e dimensioni miniaturizzate che può essere utilizzato come range extender in sistemi quali droni, veicoli elettrici ecc. o come generatore e accumulatore di corrente per abitazioni, smart buildings ecc.

L’appuntamento “AdditiveStartup Pitching event” è promosso nell’ambito del Sistema dell’Innovazione FVg 2021-2022, l’iscrizione all’evento online è gratuità a questo link