Sfruttare i social per diventare più forti

In seguito alle misure stringenti adottate dal Governo relativamente all’emergenza Coronavirus, alcune realtà si sono attivate per trasformare un momento difficile in una nuova opportunità. Come Punktone! studio di comunicazione di Gorizia, che ha messo a punto un “pacchetto di servizi” digitali per supportare le attività e le imprese del territorio nel continuare a lavorare per i propri clienti.

“L’idea è quella di ‘virtualizzare’ alcuni servizi che sino ad ora avvenivano con contatto diretto. Ad esempio, ristoranti, pub, pizzerie, agriturismi hanno clienti affezionati e fidelizzati. Clienti già depressi dalla restrizione della libertà di movimento, e che otterrebbero una piccola gioia nel concedersi una cena con il menù del ristorante preferito, ma a casa con i propri familiari. Allora il pacchetto Survival Gourmet punta a mettere a disposizione del ristoratore tutti gli strumenti e il supporto per lanciare una iniziativa ‘take away’ o ‘delivery’ e diffonderla raggiungendo tutti i propri clienti affezionati, ma anche pubblico nuovo” osserva Alessio Matiz, Project Manager di Punktone.

Il “pacchetto di servizi” è finalizzato a comunicare le nuove soluzioni in modo chiaro, semplice ed immediato. Esso prevede alcune azioni distinte che, seppur variando a seconda della tipologia di attività e di servizi proposti, in linee generali comprendono: la creazione di un luogo virtuale in cui inserire i prodotti, la realizzazione e diffusione di campagne pubblicitarie Social mirate e specifiche per promuovere le nuove iniziative sul territorio, l’individuazione e pubblicazione di contenuti di interesse per i clienti, etc. Il tutto accompagnato da proposte grafiche innovative e da infografiche di stile, in linea con gli obiettivi dell’impresa ed il target di riferimento.

“Adesso evolversi e cambiare il proprio approccio con il mercato è questione di sopravvivenza. – prosegue Matiz - Tuttavia anche quando l’emergenza sarà rientrata, è molto probabile che le abitudini delle persone ne usciranno modificate. Aggiornarsi adesso, creare nuovi canali per servire e raggiungere i propri clienti, sarà quindi un requisito di competitività quando il sistema ripartirà, che premierà chi è stato capace di evolversi. Potenziamo i nostri servizi per diventare più forti, e facciamolo in fretta, perché parecchie realtà si sono già attivate".