Si è spento Jean-Paul Fitoussi, l'economista amico del Friuli

Si è spento nella notte, a Parigi, il professore Jean-Paul Fitoussi. L'economista francese aveva 79 anni. Era stato spesso ospite di eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia dalla Regione o da Confindustria. Ad annunciarlo sono stati i suoi familiari.

Professore emerito di Sciences Po, di cui aveva creato il dipartimento di Economia, era anche docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University. Era nato a La Goulette, in Tunisia, il 19 agosto 1942. Fitoussi avrebbe dunque compiuto 80 anni il 19 agosto.

L'ultimo intervento di Jean Paul Fitoussi in regione si era tenuto – da remoto - il 2 luglio 2021 in occasione del convegno organizzato da Confindustria Udine su ‘Il futuro non è più quello che era’, riproposto anche su Telefriuli.

Jean Paul Fitoussi era professore Emerito all’Institut d'Etudes Politiques de Paris (SciencesPo) e professore all’Università Luiss Guido Carli e membro del Centre for Capitalism and Society della Columbia University. Nella sua lunga e brillante carriera avev collaborato con il Governo francese, numerose istituzioni europee e internazionali e tante aziende, tra cui Telecom Italia, Pirelli Spa e Banca Sella Holding.

Intensa anche la sua attività di editorialista per testate come La Repubblica e Le Monde. Fitoussi aveva ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze tra cui la nomina a Officier de l’Ordre National du Mérite e Officier de la legion d’honneur della sua nazione e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.