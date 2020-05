Sicurezza, accordo tra cooperazione e sindacati

Firmato a Udine il protocollo d’intesa regionale sulla sicurezza sul lavoro fra mondo della cooperazione e le forze sindacali. La firma, si legge nel documento, al fine di uniformarsi all’accordo quadro del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali” il 14 marzo e integrato dal Protocollo sottoscritto il 24 aprile e dalle “Linee guida di collaborazione per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” sottoscritto il 5 maggio da organizzazioni datoriali, sindacali e Regione.

Obiettivo del nuovo protocollo, definire le modalità di applicazione e attuazione nelle imprese associate alle Centrali Cooperative firmatarie. Presenti all’incontro per Legacoop Fvg il Presidente Livio Nanino, per Confcooperative Fvg il Presidente Giuseppe Graffi Brunoro, per Agci Fvg il Presidente Adino Cisilino. Per le organizzazioni sindacali: Susanna Pellegrini della Cgil Fvg, Franco Colautti della Cisl Fvg e Claudio Cinti per la Uil Fvg.

Fra i punti qualificanti del protocollo, l’attivazione del Comitato territoriale per il contrasto al Covid 19 rivolto anche a cooperative operative nella Regione prive di rappresentanze sindacali. Il Comitato avrà il compito di procedere a un'analisi congiunta sull’attuazione delle misure di sicurezza anti Covid-19 e integrare, modificare, ed eventualmente ampliare le misure adottate aziendalmente per accertare la sussistenza delle condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, condizione necessaria per la prosecuzione delle attività.

Il comitato sarà costituito da due membri per ciascun soggetto firmatario (uno effettivo e uno supplente), integrato a necessità da uno o più esperti in materia di prevenzione e protezione, di cui uno individuato dall’Azienda Sanitaria competente e RLST. Il Comitato si riunirà a cadenza settimanale e sosterrà la diffusione di buone prassi grazie anche al confronto periodico, in coordinamento con la Regione, con i referenti dei Comitati costituiti dalle associazioni datoriali, presenti sul territorio regionale.

Il Comitato avrà sede presso Finreco in Via Marco Volpe 10/c e sarà raggiungibile attraverso casella di posta elettronica certificata sicurcoopfvg_covid19@pec.it