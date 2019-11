Sicurezza e diagnostica alimentare, nasce Affidia

Ogni anno, a livello globale, si spendono circa 20 miliardi di euro per effettuare test sugli alimenti; questa stima continua a crescere con un tasso del 5-7% all'anno. Questo giro d’affari deriva per lo più dall’acquisto di servizi analitici da parte delle industrie alimentari e mangimistiche. Nonostante siano le multinazionali del settore alimentare a controllare gran parte del mercato, la maggior parte degli alimenti venduti in tutto il mondo viene processata da piccole e medie imprese che raramente hanno al proprio interno un laboratorio d’analisi, o che non hanno un utilizzo adeguato delle risorse che sono in loro possesso.

Affidia è una benefit company che nasce con l’obiettivo di colmare questi gap, proponendosi come partner strategico per i produttori alimentari, i responsabili della qualità / sicurezza alimentare ed in particolare per le PMI, guidandoli all’adozione dei migliori controlli preventivi per la gestione dei rischi. Affidia è stata fondata da Maurizio Paleologo, che vanta un’esperienza trentennale nell’ambito della sicurezza alimentare: l’azienda da lui fondata nel 1994, Tecna S.r.l., si è dedicata totalmente allo sviluppo e alla produzione di diagnostica alimentare e nel 2016 è stata acquisita da Eurofins Technology, una divisione di Eurofins Scientific, leader mondiale dei servizi analitici in campo agroalimentare.

Affidia ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento complessivo della sicurezza e della diagnostica alimentare attraverso tre servizi principali: Affidia Journal: una rivista trimestrale che offre una panoramica concreta, attuale e globale del settore. In ogni numero trovano spazio saggi redatti da alcuni tra i maggiori esperti di sicurezza alimentare, interviste agli operatori del campo analitico, rubriche di approfondimento e curiosità, focus, una lista di eventi da non perdere e molto altro ancora. Un numero all’anno sarà monotematico, come la prima uscita sugli allergeni appena realizzata.

Food Test Compass, la giusta bussola per la scelta dei fornitori e dei tool nell’ambito della sicurezza e la diagnostica alimentare, sia in termini di prodotti che in termini di servizi. La scelta di un nuovo fornitore è un’attività dispendiosa e caratterizzata da un certo margine di rischio: serve molto tempo per confrontare le diverse proposte presenti sul mercato e farsi una propria idea. Individuare subito il partner più adatto può non essere semplice. Food Test Compass permette un rapido confronto tra le soluzioni presenti sul mercato, offrendo anche feedback e recensioni che possono meglio orientare la scelta.

Supporto in ambito analitico: grazie a una rete consolidata di partner, Affidia è in grado di garantire servizi quali monitoraggio del rischio e gestione di allergeni, micotossine, agenti patogeni, allestimento di laboratori, scelta di metodi e prodotti analitici, accreditamento dei metodi di screening, valutazione dell’efficienza ed effettuazione di controlli mirati per impianti di produzione e analisi di laboratorio.

I servizi sono rivolti ad associazioni, ONG, aziende, professionisti con i quali costruire un network di riferimento per la sicurezza e la diagnostica alimentare.