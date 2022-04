Sicurezza sul lavoro, obiettivo zero morti

La sicurezza sul lavoro è un punto imprescindibile. Da qui nasce l’innovativo percorso di formazione siglato da Confindustria e dalle altre associazioni di categoria, assieme alle organizzazioni sindacali pordenonesi - Flavio Vallan per Cgil, Cristiano Pizzo per Cisl e Roberto Zaami per Uil - alla Lef di San Vito al Tagliamento.

L’azienda digitale modello, infatti, è sede da questo pomeriggio del corso di formazione dedicato agli Rls (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) in applicazione all’accordo del 21 luglio 2021 che prevede l’analisi dei casi, la ricerca di procedure e la formazione dei lavoratori. Per conseguire l’obiettivo dichiarato di Zero Morti sul lavoro, il percorso è stato di responsabilizzazione e coordinamento delle attività degli Rls nelle fabbriche e di ampliamento del ruolo degli Organismi Paritetici Provinciali.

Il corso, iniziato proprio nel giorno in cui il Capo dello Stato ha fatto visita alla scuola di Lorenzo Parelli, lo studente vittima di un incidente nell'ultimo giorno del percorso scuola – lavoro, prevede tre moduli della durata di due ore ciascuno che si svolgeranno con l’ausilio di esperienze dirette supportate, in laboratorio, da attrezzature tecnologiche: 1) Nuove tecnologie per addestramento e per il supporto da remoto: vantaggi e opportunità; 2) Robot, cobot ed esoscheletri; 3) Mentalità, comportamenti e tecnologie per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I contenuti dei moduli saranno visibili anche nella videoteca del sito OPP. Una mentalità che sarà esportata anche nelle scuole superiori affinché i giovani possano approdare al mondo del lavoro avendola già metabolizzata.

Il valore di quest’iniziativa – è stato sottolineato - non è solo formativo, perché consente di comunicare che la sicurezza, nelle fabbriche, è diventata sistemica e che, dove non lo è ancora, lo deve diventare. Un risultato che si ottiene abbattendo il gioco dei veti incrociati: serve un terreno comune affinché le contrattazioni contengano riferimenti chiari e che non vi siano, tra impresa e sindacato, o tra gli stessi sindacati, elementi di competizione.

Zero morti sul lavoro non è uno slogan, ma un impegno civile concreto che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti, dalla cittadinanza alle parti in gioco. Con una azione sistemica e con un investimento, qual è la formazione.