Siot - Tal al Togc 2022 di Zurigo

Siot - Tal parteciperà al “Transportation Oil and Gas Congress 2022“, uno dei più autorevoli eventi nel panorama europeo dell’industria Oil&Gas. Il Togc 2022 - che si terrà a Zurigo, in Svizzera, il 21 e 22 febbraio - permetterà ai principali e più innovativi player del settore di vivere due giornate di confronto in cui scambiare profittevolmente idee e best practices.

Il Gruppo Tal, rappresentato dal General Manager Alessio Lilli e dalla Global PR Manager Paola Pasin, presenterà il proprio cammino e i propri progetti realizzati in ambito della sostenibilità.

“Nel nostro ruolo di player internazionale - commenta Lilli - siamo felici di partecipare a un’occasione di riflessione in un momento così delicato e strategico per il settore Oil&Gas. Il confronto tra operatori ha ancora più valore quando si affrontano temi come quello della sostenibilità, tema nel quale porteremo le nostre esperienze e condivideremo le nostre riflessioni. L’importanza della nostra infrastruttura nel panorama europeo dell’energia in un contesto come quello del Togc 2022 porterà al centro dell’attenzione anche il ruolo strategico di Trieste nel tessuto economico e produttivo continentale”.

Paola Pasin sarà, inoltre, tra i relatori del Panel dedicato alla Corporate Social Responsibility, in cui presenterà il percorso improntato alla Sostenibilità intrapreso dal Gruppo Tal negli ultimi anni.