Sissi 2.0 a sostegno delle imprese neocostituite

Il progetto regionale Imprenderò in Fvg gestito da Sissi 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale, che attua le misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa (Fse), ha avviato anche il sostegno alle imprese neo costituite.

Si tratta delle partite Iva e delle aziende con meno di tre anni di attività, che sul sito www.sissi.fvg.it trovano una nuova sezione: “neoimprenditori”.

"Qui ci sono aggiornamenti in tempo reale su bandi e opportunità, news ed eventi dedicati ai neoimprenditori, link a webinar su temi di economia. Un’altra novità - spiega la content manager Barbara Comini - è la parte dedicata al supporto alle strategie di business, contenente le linee guida per la redazione di un business plan, nonché griglie e test di autovalutazione e fattibilità d’impresa, per definire il rating di sostenibilità".

Non va dimenticato che anche i disoccupati e i giovani inoccupati hanno a disposizione, nella home page, un test di autovalutazione: perché, invece di cercare lavoro, potrebbero provare a creare lavoro. “Mettersi in proprio e creare un'impresa potrebbe risultare meno difficile di quanto si creda. Inizia a verificare se è la strada giusta per te, con un piccolo test sulla tua propensione alla vita d'impresa. Iscriviti e fai il test”, si legge nell’introduzione.

A breve, nella parte dedicata alle imprese neo costituite, saranno online anche un blog, tenuto da esperti di settore e dedicato a domande su tematiche specifiche, quali sicurezza, diritto del lavoro, diritto societario, fiscalità e protezione dei diritti intellettuali, e le FAQ con le risposte ai quesiti più frequenti posti ai consulenti di Imprenderò e materiali di consultazione riassuntivi. In fase di implementazione la sezione con indicazioni di tutti gli spazi di co-working e i laboratori disponibili per le start-up, mentre è già attivo l’infodesk online, con il quale richiedere un appuntamento per una consulenza su dieci diverse aree.

Una piattaforma FAD e una piattaforma per webconference saranno online a breve. Intanto c’è chi non ha perso tempo, come ci spiega Roberto Fabris, direttore regionale di CNA, partner dell’AT Sissi 2.0: "Nell’ambito delle imprese con cui già ci relazioniamo, abbiamo individuato i potenziali beneficiari dell’Area 4 - quelle costituite da meno di tre anni - e nei loro confronti abbiamo cominciato a fare una campagna di promozione sulle opportunità del progetto Imprenderò, per fornire supporto consulenziale. Fermo restando che continuiamo a promuovere anche la nascita di nuovi imprenditori, accogliendo i soggetti che si rivolgono a CNA Friuli Venezia Giulia".