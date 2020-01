Sissi 2.0, progetti per il futuro

Fare impresa in Friuli Venezia Giulia è facile con Sissi 2.0, il sistema di servizi per lo sviluppo imprenditoriale che promuove la creazione di impresa e lavoro autonomo. Il Fvg è la terza regione italiana con la più elevata incidenza di startup vincenti in rapporto al totale delle società di capitali con meno di cinque anni e cinque milioni di fatturato annuo, e tra le prime quindici regioni nella classifica degli ospiti di startup innovative.

Avviato già nel 2019, nell’ambito dell’iniziativa regionale Imprenderò in Fvg - uno strumento del Fse per promuovere la creazione d’impresa - il Progetto Sissi 2.0 si conferma da quest’anno un supporto fondamentale per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, soprattutto tra i giovani, le donne, i disoccupati e i neoimprenditori, anche in area montana.

27 partner uniti per dialogare con le realtà produttive ed istituzionali locali, con l’obiettivo di creare nuove forme di business. Nello specifico, il Progetto fornisce servizi di orientamento, con un’analisi delle attitudini imprenditoriali e delle potenzialità del piano di impresa; la formazione individuale e di gruppo, per apprendere tutto ciò di cui si ha bisogno per avviare un’azienda; nonché l’affiancamento per la redazione del Business Plan.

Per coloro che hanno aperto un’attività da meno di tre anni, è inoltre previsto un programma di sostegno alle startup, fornendo il supporto necessario per sviluppare le iniziative imprenditoriali e gestire al meglio il percorso di avvio d’impresa, grazie ai servizi di formazione manageriale, accompagnamento e ricerca fondi. Per accedervi basta recarsi nelle sedi di accoglienza e agli sportelli operativi in tutta la regione, e ottenere informazioni sul progetto, richiedere colloqui di orientamento, formazione e coaching.

Sono numerosi i futuri imprenditori che si presentano ai punti di accoglienza, con un altissimo livello di qualità delle idee per la creazione di nuove imprese in diversi settori sul territorio regionale, dai giovani alle donne che cercano nuove sfide imprenditoriali, fino a coloro che desiderano gestire un passaggio generazionale dell’azienda con successo. Tutti i servizi sono gratuiti, grazie al finanziamento regionale. Per maggiori informazioni: www.sissi.fvg.it