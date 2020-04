Sissi Imprenderò riparte online

A causa dell'emergenza coronavirus era stato annullato a fine febbraio il primo seminario 2020 di Sissi Imprenderò (in) Fvg, il sistema di servizi per lo sviluppo imprenditoriale che promuove la creazione di impresa e lavoro autonomo, grazie al FSE. Poi si sono stoppate anche le attività di accoglienza e di formazione.

Ma la Regione - con decreto del Vice Direttore centrale a lavoro, istruzione, formazione e famiglia - ha pubblicato le nuove indicazioni riguardanti le attività formative e non formative con modalità a distanza.

Una decisione che mira a "consentire comunque, grazie alla modalità on line e fatto salvo il rispetto delle linee di condotta che vengono indicate, la prosecuzione delle attività formative e non formative ed al soddisfacimento del bisogno di apprendimento degli allievi e dei partecipanti".

Così anche il progetto Sissi 2.0 può proseguire le attività già avviate con le modalità tradizionali, facendo online la formazione individuale e il coaching, o può iniziare a distanza l'accoglienza e l'orientamento dei nuovi interessati. Tutti i servizi sono gratuiti, grazie al finanziamento regionale e del Fondo Sociale Europeo. Maggiori informazioni si trovano sul sito www.sissi.fvg.it che illustra opportunità ed attività, con l'elenco e i contatti dei 27 partner del progetto, oppure scrivendo a: info@sissi.fvg.it