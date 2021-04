Sistemi energetici integrati e fonti rinnovabili

Venerdì 30 aprile alle 10.30 l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia (Ape Fvg) organizza assieme alla Regione un workshop online, in lingua inglese, dal titolo Integrated energy systems and renewable energy sources, nell’ambito del progetto europeo Interreg Central Europe Prospect2030.

Obiettivo di Prospect2030 è aumentare l'efficacia nella gestione dei fondi pubblici dedicati alla transizione verso una società a basse emissioni di carbonio: se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica che l'Europa ha posto al 2030, dobbiamo migliorare la destinazione delle risorse che ci sono messe a disposizione. Prospect2030, avviato ad aprile 2019 e in via di conclusione a dicembre 2021, è un progetto capitanato dalla Regione Piemonte, assieme ad atri 8 partner europei, che punta sulle buone pratiche di governo come azione fondamentale per ridurre le emissioni di CO2: è necessario aumentare la consapevolezza dell'urgente bisogno di contrastare il cambiamento climatico attraverso il coinvolgimento delle autorità pubbliche regionali delle sei nazioni coinvolte: Austria, Croazia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia.

Il workshop di venerdì sarà incentrato sulle comunità energetiche e sul teleriscaldamento da rinnovabili e si inserisce nell’attività di progetto volta al coinvolgimento di nuovi territori con i quali condividere i risultati raggiunti da Prospect2030, così come conoscenze ed esperienze, attraverso uno scambio reciproco di buone pratiche in materia di pianificazione energetica.

Tra i relatori, oltre ad Ape Fvg, interverranno esperti del Politecnico di Torino e della società di consulenza Ambiente Italia, la cooperativa energetica ènostra e il technology provider Regalgrid.

L’evento è aperto al pubblico e si terrà in lingua inglese sulla piattaforma di webmeeting Webex.

Per partecipare, è richiesta la registrazione a questo modulo

Più informazioni sul progetto a questo link