Slitta a fine anno il 'matrimonio' tra Fincantieri e Stx

Slitta ancora la scadenza per il closing dell'accordo tra Fincantieri e lo Stato francese per i Chantiers de l'Atlantique. La data, già più volte rinviata in attesa della decisione dell'Antitrust europeo sull’operazione, era stata fissata al 31 ottobre, ma la Francia (che detiene l'84,3% del capitale di Stx) e il gruppo cantieristico hanno deciso di riprogrammare a fine anno la conclusione dell’intesa.

Siglato nel 2017, l’accordo prevede l'assegnazione a Fincantieri del 50% del capitale del gruppo francese e l'attribuzione di un ulteriore 1% come prestito durevole. Lo scorso autunno Bruxelles aveva avviato un'indagine per valutare la proposta di acquisizione, temendo che l'operazione potesse ridurre la concorrenza nel mercato mondiale delle costruzioni navali, in particolare nel settore croceristico.