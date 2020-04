Smart working? In Fvg solo un'azienda su tre è attrezzata

Sono numerose anche in Friuli Venezia Giulia le aziende che hanno ricorso a forme di smart working sia per garantire continuità produttiva sia per assicurare condizioni di maggiore sicurezza sanitaria ai propri dipendenti. La forma più frequente è stato il remote working, ovvero il lavoro da casa. Peccato che non tutte le imprese sono attrezzate sotto il profilo tecnologico per assicurare una connessione ai dati aziendali da remoto e un’adeguata protezione dagli attacchi informatici.​

Secondo una recentissima indagine di Unioncamere, in Fvg solo 3 aziende su 10 (precisamente il 33%) sono dotate di sistemi cloud, una tecnologia fondamentale per garantire una più agile transizione delle attività svolte all’interno degli uffici in modalità smart. Meno ancora, cioè il 29%, sono equipaggiate per proteggere le connessioni da remoto con strumenti di cybersecurity necessari per garantire sicurezza nella gestione dei dati.

A titolo di confronto, la classifica nazionale vede in testa il Trentino-Alto Adige Sudtirol in cui la metà delle imprese è dotata sia di sistemi cloud sia di protezioni contro attacchi informatici.