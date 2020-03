Smart working, istruzioni per l'uso

Quali sono le principali azioni per implementare lo smart working in azienda? Quali sono le norme e i decreti a cui attenersi? Quali le strumentazioni tecnologiche? A queste e altre domande cerca di rispondere Industry Platform 4 Fvg, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia per le trasformazione digitale delle imprese, che ha raccolto ed elaborato le principali informazioni necessarie per attivare rapidamente lo smart working in azienda, in questo periodo di emergenza legata al Covid-19.

In particolare, da oggi è attiva sul sito di IP4FVG (www.ip4fvg.it) una sezione dedicata allo smart working in cui imprenditori e datori di lavoro possono consultare e scaricare materiali utili, tra cui: un breve video in cui sono indicati i 5 passi per attivare il lavoro agile in emergenza, una guida semplice per partire con questa nuova modalità organizzativa aziendale che include anche le dieci domande ricorrenti - FAQ - per i lavoratori e un’infografica che illustra le differenze tra telelavoro e smart working.

Nella sezione del sito realizzata ad hoc sono, inoltre, disponibili video in cui sono illustrati il quadro normativo, gli aspetti tecnologici e l’esperienza di Gruppo Pragma, azienda innovativa specializzata in Corporate Digital Learning, che utilizza la modalità dello smart working dal 2008. Sono, infine, presenti altri documenti di approfondimento scaricabili in pdf (fonti Confindustria, Eurostat, ecc).

Quanto realizzato dal team di IP4FVG è uno strumento di supporto per le imprese che rientra nelle attività che il digital innovation hub realizza per tutte le realtà attive sul territorio.

Per informazioni e aggiornamenti: www.ip4fvg.it/smartworking