Cos’è lo Smart Working? Qual è il quadro normativo di riferimento? Quali le tecnologie da implementare per rendere davvero smart il lavoro in azienda? A queste domande cerca di rispondere il webinar gratuito “Smart Working: leva strategica per le imprese”, in programma venerdì 28 febbraio, dalle 13 alle 14 su www.ip4fvg.it/smartworking.

Il webinar, organizzato nell’ambito delle attività di Industry Platform 4 Fvg, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, vuole essere un’occasione di approfondimento su un tema di grande interesse e attualità. Grazie all’innovazione tecnologica, infatti, oggi è possibile lavorare con modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle tradizionali.

Nel corso dell’incontro si parlerà di opportunità e difficoltà che un’azienda deve affrontare nel caso in cui decida di attivare iniziative di lavoro agile. Saranno illustrate la normativa italiana (misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e le trasformazioni organizzative e tecnologiche necessarie per implementare il lavoro Smart (architetture, sistemi e nuovi modelli strumenti digitali collaborativi).

Saranno, infine, presentanti due casi concreti di Smart Working: un esempio di applicazione nella pubblica amministrazione (Area Science Park) e uno in un’azienda innovativa (Gruppo Pragma – realtà specializzata nel Corporate Digital Learning) che utilizza questa modalità di lavoro dal 2008.

Di seguito i temi trattati: 'Opportunità e profili organizzativi' con Vincenzo Zeffiri – Ip4Fvg Digital Hub; 'Tecnologie e strumenti' con Marco Lavaroni e Chiara Puntar di Ip4Fvg e Oriana Cok del Gruppo Pragma.

Industry Platform 4 FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che riunisce 25 partner regionali attivi nell'ambito dell’innovazione, con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese del territorio. Nato dall'impegno della Regione, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, è uno degli asset strategici di Argo, il sistema industriale basato sull’innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio. Ha due programmi: Industria 4.0 e Cantiere 4.0. www.ip4fvg.it