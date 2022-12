Smh Technologies, premio da centomila euro per Natale

I 35 dipendenti della Smh Technologies, azienda-gioiello attiva da oltre una quindicina di anni nel mondo dell’elettronica, che vanta clienti di fama mondiale quali Tesla e Siemens, erogherà, a chiusura dell’anno 2022, un premio produzione a ciascun dipendente, per un totale di 100.000 euro, come gratifica per il lavoro svolto.

È decisamente un bel risultato, visti anche i tempi di crisi. Crisi che sembra non scalfire l’andamento 2022 di Smh: considerando i numeri, l’azienda ha raggiunto un incremento del +35% in termini di fatturato (ottobre 2022 su ottobre 2021). “Un risultato eccellente, frutto di un intenso lavoro del team che ci consente di guardare al futuro con positività e d'intraprendere investimenti tecnologici volti a mantenere la nostra leadership nel mercato dei micro-controllori” ha dichiarato Claudio Stefani, presidente e fondatore di Smh Technologies che in sinergia con l’ad Gabina Marcuzzi e, coadiuvati dal loro team, hanno conseguito i risultati.

Considerata l'importante espansione, viene contestualmente annunciata una nuova campagna di ricerca del personale che verte principalmente sull’individuazione di profili di ingegneri elettronici/informatici, tecnici senior e junior e responsabili di produzione. È un'interessante occasione per entrare a far parte di una realtà professionale e aziendale qualificata e dinamica dal respiro decisamente globale: nonostante Smh Technologies abbia il suo quartier generale nella Destra Tagliamento (precisamente a Villotta di Chions), ha una cellula di R&D (Ricerca e Sviluppo) nel quartiere Isola a Milano, una business unit a Singapore e sta ultimando l’apertura un ufficio a Chengdu nella 'Silicon Valley' cinese; inoltre ha un'importante business unit a Chicago, negli Stati Uniti.

Grazie all’intenso e costante lavoro orientato alla qualità e ai continui investimenti in tecnologia, Smh Technologies è presente in oltre 70 Paesi nel mondo con particolare attività nei principali mercati asiatici. Maggiori informazioni nella sezione “Careers ” del sito aziendale www.smh-tech.com