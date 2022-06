Snaidero al Salone del Mobile

Coniugare design esclusivo, innovazione, funzionalità e sostenibilità è da sempre l’impegno di Snaidero, eccellenza del Made in Italy che affonda le sue radici nell’artigianalità e nella passione tutta italiana per il design. Ed è grazie al sapiente equilibrio tra questi elementi e ad un attento e costante ascolto delle esigenze del mercato, che Snaidero è oggi uno dei player più riconoscibili e distintivi sul mercato italiano e internazionale.

Un posizionamento chiaro ed esclusivo che il brand vuole confermare ed enfatizzare ad Eurocucina 2022, presentando nuove soluzioni inedite che celebreranno la bellezza e l’unicità della gamma Snaidero, confermando una sempre maggiore attenzione del brand verso l’estetica, la ricerca tattile, ergonomica e la funzionalità in cucina.

Lo spazio espositivo di 450 metri quadri, costruito con pannelli low-emission, accoglie i visitatori in un percorso guidato, attraverso ambienti e atmosfere diversi, interconnessi da strutture di separazione leggere.

Il filo conduttore che lega tutte le proposte è la trasversalità degli elementi e la grande capacità di rispondere alle attuali richieste dei consumatori di tutto il mondo, in una nuova concezione dello spazio abitativo piacevole, fluido, integrato e multitasking.

Un'esperienza personale unica per entrare nel mondo Snaidero, capirne qualità, innovazioni, funzioni materiali e colori.

Il nuovo modello di cucina che Snaidero presenta in questa edizione, Elementi, è la naturale evoluzione di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione e design. E' la massima espressione dello stile minimalista, frutto della ricerca e sviluppo Snaidero, orientata alla naturale essenzialità delle forme. Con Elementi si possono comporre monoliti, resi preziosi da materiali esclusivi e da un segno unico, quello che l'acqua scava nella roccia. Un taglio di apertura sull'anta è il segno distintivo, una soluzione estetica e allo stesso tempo funzionale. Si chiama Groove l'anta a telaio che ha un profilo maniglia integrato dalla singolare sagomatura inclinata dell'anta stessa per permetterne l'apertura.

Molti i dettagli di qualità, dagli interni ai movimenti meccanici, all’inserimento della luce come elemento costituente in ogni progetto, a nuovi accessori per tutta la gamma. Si potranno, inoltre, vedere i neonati prodotti Aria, il profilo luminoso integrato ai piani di lavoro, e Spazio, lo sliding top, inseriti nel contesto di cucine diverse per una dimostrazione pratica della loro utilità ed estetica.

Le novità saranno esposte presso lo stand in fiera (padiglione 11, stand B25 – C30) e presso il flagship store di piazza San Marco 1, mentre si parlerà di design nell’area dedicata agli eventi culturali di Snaidero in via San Marco, 2 nel cuore del Brera Design District.