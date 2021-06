Snaidero lancia Modus, la cucina acquistabile solo online

Si chiama Modus l’ultima nata in casa Snaidero, una minicucina monoblocco di soli 180 centimetri ideale per tutte le situazioni in cui lo spazio diventa prezioso e la cucina deve integrare le diverse esigenze in modo versatile e funzionale. Facile e semplice nell’utilizzo, veloce da montare, adatta ai piccoli spazi, senza rinunciare a un oggetto di design, a bassissimo impatto ambientale, Modus è oggi disponibile on line in pronta con-segna sulla piattaforma E-Price.

Il nome “Modus”, scelto per la nuova proposta Snaidero, ha più significati. Cominciando da “Modus Operandi” che contestualizza una nuova modalità operativa in cucina: innovativa, facile, funzionale. Il nome racchiude i concetti di modularità, essenzialità e compattezza. Leggendolo lo stesso nome per acronimi sono ancora poi molteplici gli spunti Mo-d-u-s: MO (acronimo di monoblocco), D (“destinazione”, poiché si adatta a qualsiasi tipo di spa-zio), U (“unicità”, aggettivo che contraddistingue le cucine Snaidero da sempre), S (“sicu-rezza” che accompagna il cliente Snaidero nell’acquisto di una cucina).

Modus è compatta, dal design accattivante, oltre essere adattabile ad ogni spazio permette, attraverso la soluzione ante chiuse, di trasformarsi in un mobile living. E’ di facile montaggio, ma soprattutto pronta e spedita in 20 giorni, dopo l’acquisto “click & pay” su “E-price”, il colosso italiano leader nella vendita online di elettrodomestici e tecnologia. Una rivoluzione nel modo di comunicare e vendere le cucine per Snaidero che da oggi esplora il canale della grande distribuzione digitale.

E’ dotata di tutti gli elettrodomestici (Electrolux su misura) presenti in un modello tradizionale: piano cottura con due piastre elettriche, lavello in acciaio inox, lavastoviglie, forno a microonde, cappa aspirante a carboni attivi integrata, oltre ad ampi cestoni, cassetto portaposate, vani a giorno e una dispensa in cui riporre tutto il necessario, lo spazio per la raccolta differenziata e addirittura un tavolo estraibile da usare come piano d’appoggio o banco snack. La colonna tecnica prevede un frigorifero da 192 litri con congelatore.

Modus presenta un sistema a doppia altezza e doppia profondità (60 cm nella parte armadi e 76 cm nel monoblocco) con ante pieghevoli, che una volta chiuse trasformano la cucina in un mobile living nel momento in cui la cucina non viene utilizzata. Disponibile in 3 colori base (Bianco Luce, Marrone Cappuccino e Rovere Copenaghen), il nuovo modello integra massima flessibilità e minimo ingombro, è completamente integrabile con la zona living e rappresenta una risposta alle esigenze dell’abitare moderno, rivolgendosi a quanti desiderano acquistare una cucina di design, molto fashion e funzionale.

Modus è acquistabile solo on line sulla piattaforma E-price dal 1 luglio. Per la prima volta una cucina Snaidero viene venduta su una piattaforma di e-commerce per arrivare in modo semplice e veloce – 20 giorni circa - a casa del cliente. Con l’acquisto, c’è la possibilità di prenotare anche il montaggio, disponibile in tutta Italia, oppure, per gli amanti del “fai da te”, viene fornito un manuale tecnico e un video completo con le istruzioni per le diverse fasi del montaggio.

Come tutti gli altri modelli creati da Snaidero, anche Modus è realizzata interamente nello stabilimento produttivo di Majano. L’azienda da oltre 70 anni progetta e realizza cucine su misura fondando le sue radici sulla qualità e l’esclusività del design d’autore, una strategia di valore che coniuga innovazione estetica e artigianalità industriale. Una qualità supportata da un altissimo livello qualitativo di componenti e materiali (certificazioni ISO 9001, ISO 14001, FSC®) perseguiti attraverso un’attenta politica ambientale che si traduce in una gestione accurata e responsabile del legno come materia prima, in conformità ai rigorosi standard internazionali volti a una gestione responsabile di boschi/foreste e dell’intero ecosistema globale. La nuova cucina è stata realizzata con il “pannello Low emission”, una soluzione basata su particelle di legno dello spessore di 22 mm e a bassissima emissione di formaldeide: meno della metà rispetto a quanto stabilito dallo standard europeo “E1”, oltre che con una speciale verniciatura ad acqua a bassissimo impatto ambientale.

“Modus by Snaidero - afferma l’AD Massimo Manelli - è un progetto innovativo, sia per la proposta di arredo, sia per la modalità di vendita. Il nostro obiettivo è di creare ambienti domestici sempre più efficienti e sostenibili, in cui l’estetica acquisisce significato grazie alla funzionalità; la novità è che oggi questo è a portata di click. In quest’epoca che ha visto un’accelerazione importante dell’acquisto online, Snaidero, da sempre precursore di innovazione e tendenze, è il primo operatore del mercato a testare la vendita attraverso il canale E-Price, oggi leader di settore in Italia. La nuova cucina, dinamica e versatile, può essere ordinata online proprio come un qualsiasi altro prodotto di arredo. E’ in pronta consegna e rappresenta per Snaidero una proposta di acquisto facile e veloce, complementare ai nostri tradizionali canali di vendita rappresentati dagli insostituibili rivenditori del brand Snaidero, guide esperte e competenti nel proporre soluzioni di arredo e assistenza post vendita di altissima qualità”.