Social per far crescere l’azienda

Tattiche e strategie per le imprese che vogliono migliorare la propria competitività e crescere anche tramite Facebook e Instagram. Enrico Marchetto - fondatore di Noiza, una delle più note realtà italiane del marketing digitale – le presenterà alle aziende friulane martedì 3 dicembre, a partire dalle 9.15 in Sala Economia della Camera di Commercio (ingresso da piazza Venerio).

L’obiettivo del workshop, arricchito anche da casi pratici e organizzato sotto l’egida di Een-Enterprise Europe Network, è supportare la definizione di una sezione importante della strategia digitale, parte del marketing complessivo dell'azienda. A conclusione del seminario, potranno essere programmati, previa registrazione, incontri personalizzati (20 minuti) con il relatore per approfondire il tema in termini pratici.

Sarà inoltre disponibile un desk informativo sul servizio di assistenza, orientamento e formazione sull’innovazione digitale e Industria 4.0 messo a disposizione dal sistema camerale per le pmi, tramite il PID, Punto Impresa Digitale. Le aziende interessate possono preventivamente effettuare un’autovalutazione della propria maturità digitale on-line collegandosi al link https://bit.ly/2qNHVMX oppure prenotando un incontro in azienda per una valutazione guidata con l’assistenza del Digital promoter.

La partecipazione alla giornata di formazione è gratuita. L’iscrizione al Seminario e la richiesta incontro con il relatore vanno effettuati entro il 2 dicembre tramite http://eepurl.com/gjJ1O9.

Per info 0432.273534 e mail: promozione@ud.camcom.it.