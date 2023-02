Società benefit in aumento in Fvg

In attesa della seconda edizione del forum "Fabbricare Società", che si terrà in regione il prossimo autunno, i dati evidenziano l'efficacia dell'iniziativa: da ottobre 2022 a gennaio 2023 in regione le Società Benefit sono passate da 52 a 65; in particolare le Società Benefit con sede legale in regione sono aumentate di 7 unità (da 43 a 50), mentre quelle al di fuori della regione ma con una sede locale in Friuli Venezia Giulia sono incrementate di 6 unità (da 9 a 15).

Il dibattito su come affermare una nuova concezione di business, in cui la creazione di valore per la comunità sia integrato nel processo di sviluppo economico delle imprese, è al passo con il mondo del lavoro che cambia e che ha bisogno di un nuovo modello di società capace di coniugare sostenibilità d'impresa e bisogni delle persone. Il welfare aziendale e la responsabilità sociale d'impresa non sono facoltativi ma sono un dovere sancito dalla Costituzione che mette in relazione imprese, persone e comunità. Questa è il percorso su cui si sta muovendo l'Amministrazione regionale consapevole del fatto che la crescita delle imprese debba procedere di pari passo con quello del territorio e della sua comunità, superando il concetto di responsabilità sociale d'impresa e trasformandolo in quello di responsabilità civile, collettiva e comunitaria.

E' questo, in sintesi, il concetto espresso dall'assessore regionale al Lavoro a commento dei dati raccolti a gennaio 2023 da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attraverso le Camere di commercio della regione, tre mesi dopo "Fabbricare Società", il primo Forum delle Società Benefit mai realizzato in Italia, che evidenziano come il numero di queste realtà in Friuli Venezia Giulia sia cresciuto del 25% rispetto al 2022. Dopo essersi attestato tra le destinazioni mondiali maggiormente desiderabili per i lavoratori da remoto, il Friuli Venezia Giulia rivela la propria potenzialità di regione fortemente sensibile al modello delle Società Benefit, risultando altamente attrattiva per chi sposa questo paradigma d'impresa.

Come evidenziato dall'assessore al Lavoro, i dati confermano quindi l'intuizione dell'Amministrazione regionale e l'intercettazione di un trend molto interessante per il nostro territorio, già naturalmente vocato all'attenzione per il welfare e il benessere sociale. Il Friuli Venezia Giulia è in grado di attirare un'imprenditoria che sposa tali principi e vede nel territorio regionale una casa adatta a un modello di business che guarda oltre il profitto.

Per maggiori informazioni e consultazione dello studio condotto dal tavolo di lavoro regionale sulle Società Benefit è possibile consultare il sito www.fabbricaresocieta.it, dove è scaricabile anche un vademecum per le imprese che vogliono diventare Società Benefit.