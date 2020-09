Sopralluogo ai cantieri della terza corsia

L’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Graziano Pizzimenti ha effettuato questa mattina un sopralluogo al cantiere del terzo lotto (Alvisopoli – Gonars) della terza corsia dell’autostrada A4.

Una visita lampo, approfittando della necessità di firmare, in qualità di soggetto attuatore, una serie di atti amministrativi. Se da un lato, infatti, i lavori procedono celermente, avviandosi alla conclusione, anche sul versante amministrativo la documentazione si va completando. Oltre al direttore operativo di Autovie, Enrico Razzini e al direttore dei lavori Denis Padoani, negli uffici era presente Marco De Eccher, in rappresentanza del consorzio Tiliaventum che sta eseguendo i lavori. E’ toccato ai tecnici illustrare all’assessore Pizzimenti gli ultimi interventi effettuati che consentiranno di concludere in anticipo i lavori, iniziati nell’aprile 2017.

“Siamo molto soddisfatti del risultato che stiamo per conseguire – ha affermato Razzini –. Siamo ora all’atto finale del lotto ma fin d’ora ringraziamo il Consorzio per l’impegno profuso”.

Un concetto espresso anche dall’assessore e soggetto attuatore Pizzimenti. “Mi è capitato di vedere opere pubbliche in questi anni di esperienza amministrativa, ma i livelli raggiunti in questo caso sono enormi – ha commentato -. Il doppio viadotto sul Tagliamento ne è l’esempio. Questo traguardo dà lustro al sistema regionale soprattutto in questo periodo di emergenza Covid. Portare al termine l’opera con grande anticipo significa che c‘è stata sinergia tra stazione appaltante e impresa”.

“Abbiamo condiviso la progettualità dell’infrastruttura fin dall’inizio. Oggi stiamo per raccogliere i frutti – ha concluso De Eccher – e questo ci riempie d’orgoglio perché abbiamo realizzato un’opera a casa nostra, nella nostra terra. Non basta avere un’impresa per tagliare questo traguardo ma una struttura motivata alle spalle”.

Attualmente la terza corsia è già percorribile su tutto il tratto Alvisopoli - Gonars, mentre è ancora attivo un cantiere “mobile” centrale, indispensabile per la finitura dei new jersey, cantiere che si protrarrà circa fino alla metà del mese di ottobre. Attivo già da qualche settimana, veniva tolto il venerdì sera e riallestito il lunedì mattina per evitare disagi al traffico durante i week end. A partire da questa settimana, visto che il traffico dei vacanzieri è in esaurimento, si lavorerà anche durante i fine settimana.