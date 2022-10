Sos sicurezza, Cgil, Cisl e Uil convocano i delegati

L’emergenza infortuni sul lavoro è uno dei temi in cima all’agenda che Cgil, Cisl e Uil presenteranno al nuovo Governo, tanto che proprio sulla sicurezza è stata indetta la manifestazione nazionale in programma per sabato 22 ottobre a Roma. Ma i sindacati rivendicano la necessità di interventi anche a livello regionale e locale per rafforzare la prevenzione e la sicurezza sul lavoro: questo vale anche per il Friuli Venezia Giulia, dove da diversi anni è in atto una tendenza all’aumento degli infortuni, con dati allarmanti anche per quelli gravi e mortali.

Dell’andamento degli infortuni e delle strategie da adottare si parlerà venerdì 21 a Udine, nel salone la Camera del lavoro di via Bassi 36, dove Cgil, Cisl e Uil hanno convocato un attivo unitario dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali (Rls e Rlst) di tutta la provincia. I lavori, aperti ai media, cominceranno alle 9.30. Saranno presenti i segretari territoriali Emiliano Giareghi (Cgil), Luigi Oddo (Uil), Renata Della Ricca e Franco Colautti (Cisl).