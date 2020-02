Comitato Friulano per la difesa dell’Agricoltura e dell’Ambiente a convegno. Sicurezza, salute e ambiente le sfide del futuro per un’agricoltura sostenibile. Martedì 3 marzo, alle 10.30, nella sala convegni del Comune di Campoformido, si terrà l'incontro ‘La sostenibilità in agricoltura tra necessità, vincoli e opportunità’.

L’evento intende mettere al centro i temi della sostenibilità delle pratiche agricole, da svilupparsi in accordo con gli obiettivi posti da Agenda 2030 della Comunità europea e dalle Nazioni Unite. Per l’agricoltura diventano, infatti, sempre più impellente tre grandi sfide: la sicurezza alimentare, la salute delle popolazioni e la lotta alla povertà, giocando al contempo un ruolo strategico nella protezione e nella conservazione dell’ambiente, sia in tema di rigenerazione dei suoli, sia in termini di gestione e preservazione sempre più efficiente delle risorse idriche.

Il tutto, salvaguardando il valore e i risultati economici delle produzioni agricole, in ottemperanza della necessaria sostenibilità sociale ed economica del territorio. L’obiettivo del convegno è pertanto quello di identificare delle linee guida innovative che possano conciliare i vari profili della sostenibilità, permettendo agli agricoltori di proseguire il proprio lavoro in un clima di ritrovata serenità, avvalendosi anche delle più recenti opportunità offerte dall’innovazione scientifica e tecnologica.

PROGRAMMA. Dopo i saluti di Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, introdurrà i lavori Donatello Sandroni, divulgatore scientifico, dottorato in Ecotossicologia. Seguono gli interventi di Amedeo Reyneri, ordinario Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università di Torino, docente di Ecologia Agraria e dei Sistemi colturali e della qualità delle colture erbacee; Corrado Clini, ex Ministro dell’Ambiente, Visiting Professor Università Tsingha di Pechino, Scuola di Ambiente; Umberto Tirelli, specialista in Oncologia, Ematologia e Malattie Infettive; Paolo Pascolo, ordinario Bio Ingegneria Università di Udine; Cesare Tapparo, penalista del Foro di Udine e di Milano. Concluderà i lavori il governatore Massimiliano Fedriga.