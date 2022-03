Sparkasse, c'è l'ok della Bce all’Opa su Civibank

Via libera della Banca Centrale Europea all’Offerta Pubblica di Acquisto della Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano sulla CiviBank di Cividale.

Il disco verde della BCE, la prima delle autorizzazioni preventive necessarie per l’approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo all’Opa di Sparkasse su azioni e warrant della Banca di Cividale, è arrivato in serata e fa scattare il timing per l’operazione, a cominciare dai cinque giorni previsti per il pronunciamento da parte della Consob, che sarà quello definitivo.

Sempre in serata Sparkasse ha fatto sapere che è ulteriormente aumentato il numero di azionisti istituzionali di CiviBank che hanno assunto impegni di adesione irrevocabili di adesione all’Opa.

Oggi hanno siglato gli accordi definitivi sia la Cordifin SpA (2,1474% del capitale CiviBank), sia Eurogroup SpA (0,7164%). Si aggiungono a ITAS Istituto Trentino-Alto-Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni (5,2603%), Seac Fin SpA (1,4328%), Iniziative Finanziarie Atesine Srl (1,0746%), Helvetia Vita Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SpA (1,0082%), Helvetia Italia Assicurazioni SpA (0,7164%), Fassina Partecipazioni Srl (0,7158%), Trentino Sviluppo SpA (0,7164%), Botzen Invest Euregio Finance AG – SpA (0,3582%). Insieme alle azioni già detenute da Sparkasse, sale complessivamente al 31,2398% la quota di capitale sociale di CiviBank sulla quale potrà contare Sparkasse.

L’Opa sarà valida se sarà conferito il 45% del capitale sociale della banca friulana.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito favorevole da parte dell’autorità di vigilanza bancaria europea che – ha detto il Presidente di Sparkasse, Gerhard Brandstätter - consideriamo un importantissimo segnale positivo nei confronti di Sparkasse che ha visto BCE giudicare evidentemente sostenibile l’iniziativa promossa. Crediamo pertanto che il percorso da noi tracciato potrà concludersi nel migliore dei modi. Stiamo continuando a raccogliere consenso dal territorio friulano e dai principali azionisti e siamo convinti che l’azione di acquisizione sia un’operazione di successo”.

“L’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea è un importante riconoscimento del lavoro fatto in questi anni che conferma il ruolo importante che Sparkasse potrà avere nel Nord-Est”, ha aggiunto il vicepresidente Carlo Costa.

“Siamo molto lieti delle molteplici adesioni da parte di importanti soci istituzionali, convinti della nostra offerta e che credono nel nostro progetto – ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò. La preparazione dell’istanza autorizzativa è stata un lavoro complesso e importante, e tutto il team manageriale di Sparkasse che ha contribuito a questo lavoro, riceve un importante segnale positivo che può essere considerato anche il riconoscimento di un lavoro di squadra che ha richiesto grande professionalità e impegno. Questo è solo uno dei primi passaggi importanti. Il completamento dell’operazione e l’integrazione successiva saranno ulteriori passi importanti che siamo convinti riuscire a realizzare puntualmente”.