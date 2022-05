Sparkasse proroga l'Offerta pubblica su Civibank

Sparkasse sale al 64,3% di CiviBank e decide di prorogare l’Opa - che sarebbe scaduta venerdì 6 maggio - fino al 20 maggio per dare più tempo ai soci di aderire alle Offerte Pubbliche di Acquisto sulle azioni e sui warrant.

La proroga è stata decisa ieri dal Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito altoatesino, e concessa dalla Consob, “dopo aver riscontrato nelle ultime due settimane – spiega una nota la banca di Bolzano - un crescente e progressivo incremento delle adesioni e aver preso atto che CiviBank stessa, per far fronte all’aumentata richiesta da parte degli azionisti, ha dovuto estendere gli orari di apertura serali e nel sabato mattina delle proprie filiali”.

Sparkasse ha sottolineato il “crescente interesse da parte degli azionisti CiviBank, testimoniato dalla forte accelerazione nelle adesioni, in particolare da parte dei piccoli soci della compagine storica, che ha portato le adesioni a passare, negli ultimi tre giorni, a un livello medio giornaliero di 820 aderenti rispetto alla media delle prime due settimane che ammontava a 142 azionisti al giorno”.

Oggi le adesioni all’Opa hanno raggiunto 12.487.388 azioni e 6.964.916 warrant, pari al 47,2% del capitale che, sommato alla partecipazione già detenuta da Sparkasse, fa salire la banca di Bolzano al 64,3%.

“Per noi – ha commentato il presidente Gerhard Brandstätter - è un atto dovuto reagire a una situazione inattesa, che va anche oltre le nostre aspettative iniziali. I flussi di adesioni in crescita e l’accelerazione soprattutto da parte dei piccoli azionisti ci fa piacere, ma necessita di garantire un regolare svolgimento dell’operatività. Crediamo che questa proroga favorirà gli azionisti, aumentando il tempo a disposizione per cogliere l’opportunità da noi offerta”.

“L’operazione – ha sottolineato il vicepresidente Carlo Costa - prosegue nel migliore dei modi e i risultati già raggiunti dimostrano che, dopo aver avuto in una prima fase il consenso dei grandi azionisti, nelle ultime due settimane anche i piccoli rispondono sempre di più”.

“A questo punto – ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò - consideriamo la proroga un atto di rispetto per gli azionisti CiviBank che non avranno più i giorni contati per aderire e anche per i dipendenti delle filiali che potranno gestire meglio le richieste, evitando potenziali situazioni di sovraccarico di lavoro. Avremmo potuto anche concludere l’offerta questa settimana perché i livelli raggiunti sono già più che soddisfacenti, ma crediamo veramente che dare più tempo ai soci sia importante”.