Sparkasse supera la soglia del 40% in CiviBank

Cresce ancora, in modo sostanzioso, l’adesione all’Opa lanciata da Sparkasse su Civibank. La quota comunicata dalla Cassa di Risparmio di Bolzano tocca il 23,22% del capitale sociale che, aggiunto al 17% già in possesso di Sparkasse, porta il totale a superare il 40% delle azioni, avvicinandosi così in modo significativo al 45% indicato come obiettivo minimo per il successo dell’Opa.

“Oltre 700 azionisti istituzionali e retail hanno finora aderito alla nostra offerta – recita una nota della Cassa di Risparmio di Bolzano - Alla luce dei progressi registrati in pochi giorni, diventa sempre più importante aderire alle offerte entro il 6 maggio, ultimo giorno utile”.

Intanto Sparkasse sta illustrando sul territorio ai soci di Civibank attraverso incontri informativi, i vantaggi dell’Opa. Nel tardo pomeriggio di oggi l’appuntamento era a Moimacco a Villa de Claricini. Giovedì, altro incontro allo stadio Friuli di Udine alle 18.

Sempre giovedì 21 aprile, a partire dalle 15 in diretta su Telefriuli, nel corso della trasmissione Economy Fvg, i vertici dell’istituto di credito altoatesino saranno ospiti nei nostri studi pronti a rispondere alle domande dei telespettatori per chiarire ulteriormente tutta l’operazione.

Stasera, mercoledì 20 aprile, alle 21.30 nel corso di Elettroshock a parlare saranno invece gli attuali vertici di Civibank, che illustreranno le motivazioni alla base della loro contrarietà all’Opa.