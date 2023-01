Sparkasse tra le aziende italiane più attente al clima

Sparkasse ha ricevuto l'attestato per 'Le Aziende più attente al clima 2023'. L'indagine condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, piattaforma tedesca che gestisce uno dei principali portali di statistica e business intelligence del mondo, ha preso in considerazione oltre 700 aziende in Italia, selezionando tra i diversi settori le 130 più virtuose sulla capacità di ridurre le proprie emissioni in relazione al fatturato.

Il riconoscimento è basato sull’analisi del tasso di Carr (Compound annual reduction rate). L’obiettivo dell’iniziativa è premiare chi ha inserito l’impatto ambientale all’interno del proprio piano strategico senza rinunciare a espandersi, “facendo strada”, dimostrando che meno CO2, e un’attenzione maggiore all’ambiente, non si traducono in minore crescita. Per questo, le aziende con il punteggio più alto, ovvero quelle che negli ultimi anni sono state in grado di ridurre le proprie emissioni aumentando i ricavi sono premiate come “Aziende più attente al clima”.

Dopo aver ottenuto l’anno scorso il riconoscimento ‘Leader della sostenibilità’ da parte di Il Sole 24 ore, Sparkasse è risultata tra le aziende in Italia più sostenibili. Un riconoscimento che è un’ulteriore conferma della strada intrapresa alcuni anni fa e che consolida il posizionamento come realtà bancaria concretamente impegnata in questo ambito.

“Siamo entrati nella prestigiosa classifica delle 100 aziende in Italia più green ed eco-friendly, attente al clima e al tema della sostenibilità ambientale. Dopo aver ottenuto l’anno scorso il riconoscimento de Il Sole 24 ore, essendo Sparkasse risultata tra le aziende in Italia più sostenibili, questa è un’ulteriore conferma del percorso intrapreso alcuni anni fa e che evidenzia l’impronta della scelta strategica indicata da parte del Consiglio di Amministrazione”, dichiara il presidente Gerhard Brandstätter.

“Con l’intento di valorizzare la propria vocazione etica verso il Green Banking e la Green Economy, Sparkasse negli ultimi tre anni ha sviluppato e promosso diverse iniziative in tema di sostenibilità ambientale. La stessa è vissuta dalla banca con grande senso di responsabilità. Vogliamo consolidare ulteriormente il posizionamento come realtà bancaria concretamente impegnata in questo ambito”, aggiunge il vice-presidente Carlo Costa.

“Ricordo che Sparkasse ha raggiunto gli obiettivi del protocollo di Kyoto già nel 2019, con un anno di anticipo rispetto al termine del 2020, riducendo le emissioni di gas serra e i consumi energetici del 20%. Inoltre, nel 2020, abbiamo siglato la partnership per la fornitura di energia verde con Alperia, mentre nel 2021 è stato sviluppato il Mutuo Green per sostenere gli investimenti in efficientamento energetico. Da qualche anno i criteri ESG, ossia le prestazioni ambientali, sociali e di governance dell’impresa rivestono un ruolo essenziale anche nella nostra consulenza finanziaria. In questo modo, intendiamo rafforzare ancora di più l’interazione tra la banca e il rispetto dei territori per garantire un uso razionale delle nostre risorse a salvaguardia delle prossime generazioni”, sottolinea l’amministratore delegato nonché direttore generale Nicola Calabrò.