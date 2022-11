Specchio made in Friuli selezionato per l’ADI Design Index

Tra gli oggetti di design che sono stati selezionati per l’ADI Design Index, il volume che raccoglie ogni anno i migliori progetti, oggetti e idee di design prodotti l’anno precedente, selezionati dalle Commissioni Tematiche e da quelle Territoriali dell’Osservatorio Permanente ADI, spicca lo specchio XO di Vanità & Casa, azienda di Aviano che, dal 2011, progetta e sviluppa specchi e specchi contenitori illuminati, che uniscono estetica, innovazione tecnica e tecnologia.

Alla serata di proclamazione, erano presenti i fondatori Monica De Conti e Alexander Caruso, a fianco di Massimo Farinatti, designer e art director di Vanità & Casa che ha disegnato e progettato XO.

E' uno specchio da parete rotondo che arreda e impreziosisce qualsiasi ambiente. In XO la luce esplode in un decoro che arreda o svanisce discretamente, grazie all’innovativa tecnologia Ghost Mirror, brevettata da Vanità & Casa, che rende la fonte luminosa una presenza invisibile e non intacca la purezza delle superfici riflettenti.

XO è lo specchio perfetto per arredare un bagno di design, per illuminare e rendere più spazioso un ingresso o un corridoio, per arricchire la zona living con un tocco moderno e luminoso. La rotondità essenziale della sua struttura si arricchisce del decoro luminoso al semplice sfiorare del sensore a infrarossi. Numerosi i plus, come la possibilità di calibrare colore e intensità della luce con un semplice passaggio della mano o come la funzione anti-appannamento utile negli ambienti umidi.

Come per tutti gli specchi di Vanità & Casa, i comandi sono semplici e intuitivi e il montaggio è facile grazie al sistema "X Hanging". Semplicità, sicurezza, sostenibilità e qualità: valori che si traducono per Vanità & Casa in scelte concrete: dagli specchi progettati per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura accidentale, alla continua ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto dei prodotti sul Pianeta, come ad esempio la scelta di adottare imballaggi plastic-free, in cartone eco-sostenibile, alla collaborazione con Designer che possano esprimere al meglio l’Italian-Style.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante e prestigioso riconoscimento che premia il lungo lavoro svolto in questi anni”, commentano i fondatori di Vanità & Casa. “L’attività di ricerca e sviluppo è al primo posto e questo ci consente non solo di soddisfare elevati standard tecnologici, qualitativi e di sicurezza per il nostro cliente ma anche di mettere in campo precise scelte eco-friendly che prevedono, ad esempio, una produzione responsabile che minimizza l’impiego di energia, l’eliminazione di imballaggi in plastica, l’uso di sigillanti privi di componenti acidi e l’utilizzo di materiali riciclabili, quali alluminio, acciaio e vetro e di Plexiglas che, applicato dietro il vetro degli specchi, diffonde la luce in modo uniforme nell’ambiente".

Lo specchio XO sarà inoltre visibile in occasione della mostra dedicata agli oggetti selezionati per l’ADI Design Index, visitabile fino al 27 novembre presso la sede del Museo ADI di Milano e a dicembre presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani di Roma. In attesa della proclamazione del prestigioso Compasso d’Oro 2024.