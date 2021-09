Spider 4 Web continua a crescere

Quando la tecnologia non è solo un passatempo, ma diventa volano di nuove opportunità di lavoro e di business: lo conferma la crescita di Spider 4 Web, la digital agency di Fiume Veneto che, in soli tre anni, ha visto aumentare del 45% il numero dei suoi collaboratori.

Una crescita avvenuta grazie alla capacità dell’agenzia di restare sempre aggiornata e al passo coi tempi e che non si è ancora conclusa. A più di vent’anni dalla fondazione, Spider 4 Web punta a un ulteriore ampliamento e una ristrutturazione aziendale che porterà all’assunzione di nuovo personale anche nel prossimo futuro.

“La nostra anima è da sempre duplice: da una parte il reparto Tech, che si occupa di sviluppare soluzioni tecnologiche e web personalizzate; dall’altra, il reparto Digital Marketing, che mira a migliorare la presenza online dei nostri clienti e all’acquisizione di lead attraverso strategie e campagne web", spiega Andrea Pizzato, Ceo di Spider 4 Web. "Negli ultimi anni abbiamo voluto ampliare il Reparto Digital Marketing, integrando nuove figure professionali a quelle già presenti: abbiamo, quindi, assunto nuovi digital strategist, seo specialist, digital advertising manager e copywriter. Abbiamo integrato nuove risorse anche nel reparto Tech, con l’obiettivo di prestare sempre più attenzione alla parte grafica e di User Experience dei siti web. Anche il reparto Customer Care è stato ampliato per dare un supporto ancora maggiore ai nostri clienti. E non finisce qui: le posizioni aperte sono ancora molte, grazie alla crescita di business riscontrata nell’ultimo periodo e alla mole di lavoro sempre crescente”.

Gli ultimi due anni hanno visto per Spider 4 Web una ristrutturazione anche del reparto commerciale, con l’acquisizione di un nuovo head of sales, che ha portato in agenzia nuove opportunità e un nuovo approccio verso lead, prospect e clienti.

“Il nostro parco clienti si è arricchito di nuove aziende, tra queste anche realtà strutturate e multinazionali", specifica Simone Perenzin, Coo di Spider 4 Web. "Il nostro obiettivo futuro sarà portare sempre di più un approccio consulenziale nelle aziende, affiancandoci ai team marketing e sales interni”.

Una squadra più numerosa, quindi, che ogni giorno si destreggia tra pro-getti tecnologici e di digital marketing sempre più sfidanti.

Non per questo, però, in Spider 4 Web si sono perse le connessioni tra le persone: la direzione, infatti, promuove un clima di lavoro sereno, empatico, basato sul rispetto e la collaborazione. “Due volte all’anno - spiega Perenzin - chiudiamo gli uffici per un giorno e portiamo il team fuori porta per un’attività di Team Building. A luglio abbiamo organizzato un percorso guidato in e-bike tra i colli di Valdobbiadene. Ci teniamo ad avere una squadra coesa, che lavori bene insieme, e questo si ottiene anche con relazioni di qualità tra le persone”.

Un team compatto, composto da marketer, project manager, web designer e developer con diverse competenze e professionalità, sempre indirizzato all’innovazione e all’evoluzione. “In Spider 4 Web crediamo molto nella formazione continua, che nel nostro settore è fondamentale per restare al passo con i cambiamenti tecnologici e del mercato", aggiunge Perenzin. "Ad esempio, proprio questo settembre tutto il team è stato coinvolto in un percorso di coaching sull’ottimizzazione dei processi aziendali”.

Una formula che funziona, quella di Spider 4 Web, e il mercato lo conferma, continuando a premiare l'attenzione al dettaglio, l’attitudine al risultato e l'approccio empatico. “Siamo un’agenzia focalizzata sulle performance e sui risultati. Per il futuro vogliamo continuare a crescere e ad aggiornarci per aiutare le aziende a prosperare sul mercato grazie al web, senza dimenticarci che la realtà è un mondo fatto di persone”, conclude Pizzato.