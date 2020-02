Spider 4 Web, evoluzione continua

Vent’anni nel 2020: una data facile da ricordare per un notevole traguardo. Spider 4 Web, azienda di Fiume Veneto specializzata in strategie di marketing digitale supportate da soluzioni web personalizzate, quest’anno festeggia infatti un compleanno importante. Ancora di più se si pensa che nel mondo del web e delle tecnologie in un ventennio sono cambiate davvero tante cose.

“All’inizio della nostra avventura, il web era ancora poco conosciuto dalle imprese e gran parte del nostro lavoro era, di fatto, fare cultura su queste tematiche", racconta Andrea Pizzato, amministratore di Spider 4 Web. "Mi ricordo che i primi anni andavamo nelle aziende a spiegare come utilizzare le email o qual era l’importanza di avere un sito web”.

Ma qual è la storia di questa agenzia di web marketing dall’animo tecnologico? Tutto è partito alla fine degli Anni ’90, da una proposta fatta ad Andrea da un amico di infanzia, conoscendo la sua passione per l’informatica e le tecnologie: creare un sito web per la vendita di bottiglie di vino. Da quell’idea nasce nel gennaio 2000 Spider 4 Web, una società di informatica (al tempo non si parlava ancora di agenzia web) specializzata nello sviluppo di siti web e di e-commerce.

Negli anni successivi, la crescente diffusione dei motori di ricerca facilitava il reperimento delle informazioni e l’usabilità del web: “Si iniziava a parlare dell’utilizzo dei motori di ricerca e di come rendere visibile il proprio sito web su Google”, ricorda Andrea.

L’azienda inizia a crescere e a evolvere; è in quel periodo che, dalla condivisione degli stessi valori e passioni, nasce anche l’intesa con Simone Perenzin, che entra in società nel 2009.

Nel frattempo, la diffusione in Italia delle piattaforme di autopubblicazione (wiki, blog) e dei social media stava cambiando le regole del gioco. “Attorno al 2010 si iniziava a parlare di Web 2.0, di pubblicità su Google e di user generated content", racconta Simone. "È in quegli anni che Spider 4 Web inizia a sviluppare la sua anima digitale integrando nelle sue competenze anche i primi servizi di Digital Marketing”.

Nonostante le sfide e i rapidi cambiamenti della tecnologia e del mercato, Spider 4 Web è cresciuta grazie alla capacità di stare sempre al passo con i tempi. “A distanza di 20 anni la nostra mission si è evoluta ma non è cambiata" spiega Andrea. "Da sempre supportiamo le aziende con soluzioni su misura, basate sulle opportunità offerte dalla rete Internet e dai servizi web, con l’obiettivo di far crescere il loro business”.

Con una nuova sede, sempre a Fiume Veneto, l’azienda oggi conta 26 collaboratori e più di 300 clienti. Ogni giorno aiuta le aziende a creare strategie digitali con un approccio di marketing strutturato, supportato da diverse soluzioni tecnologiche: dalla creazione di siti web e di e-commerce alla realizzazione di app e webapp, fino ai bot e all’intelligenza artificiale, ai sistemi predittivi, di realtà aumentata e alle altre tecnologie per l’impresa 4.0.

“Il mondo del web è in continua e rapida evoluzione – conclude Simone –. Questo ci spinge a guardare sempre oltre, con passione, professionalità e tenacia, anticipando i tempi e restando sempre aggiornati”.