Spider 4 Web protagonista a SamuExpo

Il marketing digitale è sempre di più entrato a far parte della lista di attività strategiche per le imprese, anche nel mondo dell’industria B2B. Ne è testimone l’interesse per queste tematiche dimostrato da responsabili d’azienda e professionisti ai Samu Digital Days, l'evento organizzato all'interno di SamuExpo, fiera biennale dedicata al mondo dell'industria che si è tenuta a Pordenone dal 31 marzo al 2 aprile.

All'interno della tre giorni di talk e conferenze dedicate al mondo digitale nell'industria, si è parlato in particolare anche di Lead Generation e Marketing Automation: il 31 marzo Spider 4 Web, agenzia digitale di Pordenone, è intervenuta, in collaborazione con DITEDI, Distretto delle Tecnologie Digitali, con uno speech su strategie, tecniche e strumenti a disposizione delle aziende per acquisire contatti e generare nuove opportunità commerciali attraverso il Web.

Si tratta di attività che richiedono competenze strategiche, tecniche e analitiche, oltre che del tempo per poter dare frutti. "Fare lead generation non significa solo confezionare delle pagine web contenenti un form da compilare, ma rappresenta un processo strutturato che parte da uno studio delle proprie Buyer Persona e del loro processo decisionale di acquisto e continua con lo sviluppo della strategia e dei canali più adatti per attirarle verso il proprio sito o landing page," ha spiegato Veronica Peressotti, CMO e Marketing Consultant di Spider 4 Web. "Senza contare che ogni business ha logiche e modalità proprie, per cui non esiste una ricetta unica e univoca per ogni mercato: le strategie di lead generation devono essere studiate ad-hoc e affinate continuamente attraverso un costante monitoraggio dei dati e dei risultati".

Tra i temi toccati anche la possibilità di utilizzare delle strategie di Account Based Marketing, un approccio che si basa sulla selezione di un numero di aziende di riferimento a cui far arrivare comunicazioni mirate, tramite specifiche campagne. "Questo tipo di strategia, valida per il B2B, ha il vantaggio di essere molto mirata, ma richiede un certo effort da parte del reparto marketing e commerciale” ha proseguito Peressotti. “Con questa metodologia, ancora più che con altre, quindi, i due reparti devono necessariamente lavorare a stretto contatto ed essere sempre allineati, condividendo possibilmente i dati all’interno di un software integrato".

Se la generazione di lead è il primo passaggio importante per ottenere nuove opportunità commerciali, la gestione e la cura dei contatti acquisiti è altrettanto fondamentale per trasformare i lead in clienti. Anche per questa attività il Web viene in aiuto delle imprese attraverso soluzioni tecnologiche sempre più evolute che permettono di ottimizzare, automatizzare e misurare le attività di marketing online.

"Attraverso strategie e strumenti di Marketing Automation è oggi possibile gestire l'attività di lead generation e coltivare la relazione con i potenziali clienti registrando i loro interessi e attività sul Web e inviando comunicazioni personalizzate e automatizzate" ha spiegato Andrea Pizzato, CEO di Spider 4 Web. "Le piattaforme di Marketing Automation sono software che si interfacciano con la posta elettronica, sito web, chat, social, ads e che permettono di registrare utili informazioni sugli interessi e comportamenti degli utenti sul Web. Il senso della Marketing Automation è quello di andare a creare un database con un ricco storico di dati sugli utenti in modo da registrarne le azioni e il grado di interesse verso un prodotto o servizio, e spingerli verso un’azione. Se integrata a funzionalità CRM (Customer Relationship Management) per la gestione delle opportunità di vendita e delle azioni commerciali, è possibile gestire attraverso un'unica soluzione le attività marketing e sales e il funnel completo".