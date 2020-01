Sprint di Finest, palestra per le aziende

"Lo sportello Sprint di Finest deve diventare sempre più una sorta di "palestra" per gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia che intendono operare nei mercati esteri". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga nel corso dell'incontro svoltosi oggi a Pordenone con il presidente di Finest Alessandro Mion e il direttore della finanziaria estera Eros Goi. Accompagnato dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli, il capo dell'esecutivo regionale ha voluto dapprima salutare i dipendenti della struttura per poi intrattenersi con il presidente, insieme al quale è stata compiuta una panoramica sull'attività svolta e sugli scenari in cui Finest si muoverà in futuro.

Il governatore si è soffermato sull'importante ruolo che lo sportello regionale per l'internazionalizzazione (Sprint) può avere per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. "Questo strumento - ha detto Fedriga - è di importanza strategica per le aziende della nostra regione; infatti può rappresentare anche un'opportunità di formazione a favore degli imprenditori della nostra regione che vogliono intraprendere attività all'estero allo scopo di rafforzare il core business nel proprio territorio di origine. Attraverso Sprint inoltre si facilita l'operazione di matching tra la domanda proveniente dai Paesi in cui Finest è operativa e l'offerta rappresentata dalle imprese della nostra regione". Nel confronto con il governatore è emerso inoltre che la Regione sta lavorando ad un progetto di ampliamento delle aree in cui potrà operare la società regionale.

"In questo modo - ha aggiunto l'assessore alle Finanze Barbara Zilli - veniamo incontro alle necessità espresse dagli imprenditori di penetrare in nuovi mercati ritenuti di interesse, alla luce del cambiamento di alcune dinamiche internazionali e al salto di qualità compiuto dalle nostre aziende. Siamo fortemente convinti - ha concluso Zilli - del ruolo che Finest potrà svolgere ancora in futuro nell'accompagnamento delle nostre Pmi non solo sotto il profilo finanziario ma anche sul versante della loro internazionalizzazione".

Finest è una Società per azioni partecipata da Friulia SpA che ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino alto Adige al fine di accrescerne il valore, sia in termini di sviluppo dimensionale che di capacità competitiva sul mercato globale. Il contributo al sistema delle imprese va oltre il semplice apporto finanziario: Finest condivide il progetto industriale in qualità di socio, vi investe capitali e conoscenza e scommette sul suo successo al fianco dell'imprenditore. Attualmente la finanziaria è operativa in 44 Paesi con oltre 580 operazioni estere, un impegno di 340 milioni di euro che ha generato 2 miliardi di investimenti.