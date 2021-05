Sta per nascere una nuova associazione imprenditoriale

In Friuli-Venezia Giulia sta per nascere una nuova organizzazione di rappresentanza e di servizio alle imprese. Farà parte del network di Confimi Industria, la realtà nazionale ideata nel 2012 e presieduta dall’industriale bergamasco Paolo Agnelli. A lavorare su un progetto locale, che nelle intenzioni dei promotori vuole essere diverso e alternativo alle classiche associazioni di categoria, sono diversi imprenditori e professionisti locali, tra gli altri gli udinesi Carlo Fulchir, Franco Soldati e Mario Raggi, il pordenonese Gianfranco Moretton e la triestina Annamaria Mihcich. L’associazione, la cui sede è già stata ipotizzata in via Caiselli nel centro storico di Udine (nella foto), intende sia svolgere un ruolo di rappresentanza di categoria sia erogare servizi alle imprese, in particolare Pmi, operanti nei diversi settori.