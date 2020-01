Stato di agitazione alla Dm Elektron

Continuano le difficoltà per i lavoratori dell’azienda di Buja impiegati alla Dm Elektron. Ieri, a seguito della mancata erogazione della tredicesima e della retribuzione di dicembre, i lavoratori si sono riuniti in assemblea per analizzare la situazione e valutare eventuali azioni da mettere in campo.

Durante la riunione, è emersa la volontà di attendere il primo di febbraio per verificare il mantenimento degli impegni assunti dalla Direzione con la delegazione sindacale. Le rassicurazioni dei vertici aziendali prevedevano infatti il saldo totale della retribuzione e un acconto della tredicesima entro la fine di gennaio. Prima dell'assemblea, però, è apparso un comunicato aziendale, che annuncia ai lavoratori l’accredito di 700 euro netti a ogni lavoratore, da versare nei primi giorni di febbraio, ovvero meno della metà di quanto maturato da ogni singolo dipendente per la sola mensilità di dicembre.

“Registriamo ancora una volta un atteggiamento inaccettabile da parte della direzione aziendale”, hanno dichiarato le organizzazioni sindacali che reputano insufficiente il versamento effettuato. Per questo motivo le segreterie di Fim-Cisl e Fiom-Cgil, insieme alle Rsu Dm Elektron, chiedono il saldo immediato di quanto ancora dovuto e dichiarano lo stato di agitazione fino al ripristino corretto del pagamento delle retribuzioni.