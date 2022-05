Stato di agitazione alla Flex di Trieste. Fim, Fiom e Uilm, in una nota, fanno sapere di aver appreso “che oggi si è svolto al Mise un incontro tecnico tra la direzione dell’azienda, il Ministero e le istituzioni locali. Da indiscrezioni trapelate attraverso fonti governative, Flex avrebbe annunciato 200 esuberi diretti e 80 interinali”, spiegano i sindacati che si oppongono “in maniera risoluta contro qualsiasi ipotesi di esubero”, si legge ancora.

“Allo stesso tempo chiediamo l’immediata convocazione del tavolo ministeriale e il supporto di tutte le istituzioni per scongiurare l’apertura di una tra le crisi più gravi sul nostro territorio negli ultimi 20 anni. Per questo motivo domani, venerdì 13 maggio, è convocata alle 9 un’assemblea generale in sciopero”, concludono Fim, Fiom e Uilm.