Stefano Casaleggi guida Industry Platform 4 Fvg

Stefano Casaleggi, il direttore generale di Area Science Park, è il nuovo Presidente della cabina di regia di Industry Platform 4 Fvg, il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che supporta la digitalizzazione delle imprese del territorio. Casaleggi subentra a Dino Feragotto, vicepresidente di Confindustria Udine con delega all’innovazione.

La cabina di regia, composta dai rappresentanti dei quattro nodi attivi sul territorio regionale e dai referenti della Regione e del Competence Center Triveneto, definisce il piano di attività e gli investimenti da sostenere grazie al finanziamento del Sistema Argo supportato dalla Regione, dal Miur e dal Mise. Per regolamento il presidente dura in carica 12 mesi.

Nel ringraziare Dino Feragotto, il neopresidente Stefano Casaleggi ha dichiarato: “Lavoriamo per consolidare quanto già realizzato in questi due anni di attività con uno sguardo rivolto al futuro. Sinora, abbiamo individuato progetti e tecnologie di specializzazione utili per il territorio. Ora ci dedicheremo ad approfondire le filiere e i settori di applicazione, come ad esempio quello della salute. Restano costanti il dialogo con le imprese e l’impegno per la manifattura, l’ict e il cantiere intelligente”.

Altri due aspetti prioritari per IP4FVG saranno l’estensione nazionale del modello di governance e l’essere un partner, sempre più attivo, nella rete dei digital innovation hub europei.

Dal lancio dell'iniziativa (inizio 2018) a oggi, IP4FVG ha investito oltre 2 milioni di euro in risorse (tecnologie e competenze) per il territorio, coinvolgendo nelle sue attività circa 1500 tra imprenditori, tecnici aziendali e professioni attivi in Friuli Venezia Giulia. Ha, inoltre, realizzato 163 assessment in impresa per analizzare il livello di digitalizzazione. Ha, infine, organizzato 40 seminari di alfabetizzazione su tecnologie e strumenti innovativi, 4 percorsi di alta formazione specializzanti e 210 ore di formazione su Industria 4.0, che hanno formato oltre 2.300 persone.