Stefano Gobbo segretario generale Fai Cisl Fvg

Stefano Gobbo è il nuovo segretario generale della Fai Cisl Friuli Venezia Giulia, categoria degli agro-alimentaristi che in regione conta circa 3.200 iscritti. Ad eleggerlo è stato il Consiglio Generale della federazione regionale, riunitosi oggi a Tricesimo, in presenza del segretario generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota, di Alberto Monticco segretario generale Cisl Fvg, Renato Pizzolito segretario generale Fnp Fvg, il Direttore di Inas Fvg Stefano Cattarossi e i coordinatori delle strutture territoriali.

Andrea Menegoz è stato eletto segretario generale aggiunto, una novità per la federazione friulana, che vede eletti come componenti di segreteria anche Francesca Pezzutto, Marco Savi e Massimiliano Nardini.

Stefano Gobbo succede a Claudia Sacilotto che dopo due mandati da segretaria generale nella federazione agroalimentare regionale, proseguirà a pieno titolo il suo impegno nella segreteria Cisl Friuli Venezia Giulia, dove attualmente ricopre le deleghe alle politiche di genere e al patronato Inas. Grande emozione della segretaria generale uscente, che nel suo intervento ha ripercorso la lunga storia sindacale che l’ha vista impegnata per 30 anni nella federazione agroalimentare della Cisl, prima in Fisba, dal 1991, e dopo la fusione tra Fisba e Fat, in Fai Cisl, dove ha ricoperto vari incarichi dirigenziali. Molte le battaglie sindacali che ha sostenuto, a tutela di lavoratrici e lavoratori rappresentati nelle attività produttive del territorio, tra le quali la Maruzzella, le Latterie Friulane, l’Acqua Paradiso, la Bob Martin.

“Raccolgo una grande eredità che con impegno, costanza e serietà porterò avanti con il supporto e il contributo dell’intera segreteria – ha dichiarato il nuovo segretario generale Stefano Gobbo – Claudia ha saputo trasmetterci il senso di appartenenza a questa organizzazione e l’attenzione ai bisogni di lavoratrici e lavoratori. Penso all’ultimo risultato ottenuto, il rinnovo del contratto regionale degli operai agricoli, uno dei primi dieci in Italia, e alle molte vertenze superate. Il nostro obiettivo sarà consolidare le azioni nei settori del nostro comparto, dall’agricoltura alla pesca, dalla forestazione ai consorzi di bonifica, potenziare la bilateralità, proseguire l’ottima collaborazione con i servizi Cisl. Daremo continuità ad un percorso tracciato, con la cura di farlo crescere nel tempo".

“Grande serietà, etica e lavoro di squadra, è questo l'esempio che Claudia e l'intera federazione agroalimentare ha dato in questi anni e che Stefano saprà ben rappresentare e proseguire. Al nuovo segretario generale e alla sua squadra, auguro un buon lavoro, all'insegna dell'ascolto di lavoratrici e lavoratori, offrendo tutto il supporto e la collaborazione della confederazione regionale” sono le parole di Alberto Monticco, segretario generale Cisl Friuli Venezia Giulia.

“Siamo tutti emozionati nel salutare e ringraziare Claudia Sacilotto, con la quale ho condiviso un lungo percorso sindacale e personale – afferma Onofrio Rota Segretario Generale Fai Cisl nazionale - Passione, appartenenza, visione è questo che ha sempre contraddistinto Claudia nel suo impegno sindacale che ha raccolto grandi soddisfazioni e durante il quale non sono mancate le sfide e i cambiamenti. Al neo segretario generale Stefano Gobbo, al suo segretario aggiunto Andrea Menegoz e alla nuova squadra della Fai regionale auguro di contribuire attivamente al progetto della nostra federazione, nella tutela dei diritti dei lavoratori e della qualità del lavoro, nello sviluppo dell’economia del territorio, nella salvaguardia dell’ambiente e in particolare della montagna, cornice di questa regione. Saremo al fianco della nuova squadra regionale, per far crescere l’azione di rappresentanza in questo strategico territorio".