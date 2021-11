Stefano Selvatici ceo dell'anno Le Fonti Awards

Per il secondo anno consecutivo, Stefano Selvatici, Ad di Trieste Marine Terminal, viene insignito del premio Le Fonti Awards nella categoria Ceo dell'Anno – Settore Logistica & Trasporti, con le seguenti motivazioni: "Per essere a capo di un'eccellenza nel campo dei servizi intermodali. Per la professionalità, la passione, l'assoluto impegno e il focus sul valore delle risorse in azienda".

Nella medesima occasione, per il primo anno in assoluto, Trieste Marine Terminal ha ottenuto la sua prima nomination nella categoria Eccellenza dell'Anno – Innovazione e Leadership per la sua forte vocazione all'innovazione e la leadership di mercato.

Le Fonti Awards Italy fa parte di un circuito di premi internazionali che si basa su una pre-selezione di candidature (di professionisti e società) effettuata da un comitato tecnico scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale. I criteri di selezione dei vincitori tengono conto dell'innovazione, risultati di business, leadership di settore, sviluppo strategico, internazionalizzazione, alta qualità del servizio, sostenibilità e formazione. Il premio è presente a New York, Hong Kong, Dubai, Singapore e Londra.

TMT è l'unico terminal container specializzato a Trieste e gestisce tutte le attività legate alle operazioni del terminal container marittimo: carico/scarico, movimentazione, stoccaggio, reefer, gestione della documentazione e attività connesse. Con un'area di 400.000 mq e la sua posizione geografica strategica, il porto franco di TMT è il "gateway" naturale per il transito delle merci per l'Italia Centro Orientale e per i paesi del Centro ed Est Europa.