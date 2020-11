Stefano Selvatici ceo dell'anno per Le Fonti

Stefano Selvatici, amministratore delegato di Trieste Marine Terminal, ha ricevuto il premio ceo dell’Anno Logistica e Trasporti Intermodali, assegnato da Le Fonti grazie al voto di oltre 40.000 utenti. Manager con un’esperienza pluriennale nel settore logistica e shipping, Selvatici è dal 2016 CEO di TMT, società che gestisce il terminal container del Porto di Trieste, controllata da T.O. Delta Group e MSC.

“Questo traguardo non rappresenta un riconoscimento solo nei miei confronti ma lo abbiamo raggiunto grazie all’impegno di tutti coloro che in TMT, ogni giorno, svolgono il

proprio lavoro con passione e senso di responsabilità. L’impegno costante di questi anni ci ha consentito di raggiungere risultati eccellenti nonostante le complessità del momento che stiamo vivendo. Sarà un nuovo impulso per raggiungere insieme sempre nuovi obiettivi”.

Il Trieste Marine Terminal, hub dell’Alto Adriatico con oltre 300 dipendenti, comprende anche la Compagnia Portuale del Porto di Monfalcone, che gestisce circa il 75% dei volumi dello scalo, specializzato nella movimentazione di project cargo e alle merci non containerizzate.

T.O. Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni. Sisam Agenti S.r.l. è la società del gruppo che copre le attività di agenzia, logistica di project cargo e liquid bulk.