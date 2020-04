Stentle tra le aziende più innovative del retail

Stentle, società italiana del gruppo M-Cube, leader nella realizzazione di soluzioni di digital engagment per la comunicazione in store, ha vinto il premio Commercio della XII edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi ricerca idee innovative nei settori del Commercio, Turismo, ICT e Service Design grazie al progetto “Just Commerce”.

Il progetto “Just Commerce”, si è distinto nella competizione in quanto mette a disposizione un kit di strumenti e servizi pronti all’uso che punta a supportare i retailer nell’offrire una customer experience fluida e personalizzata, supportando il personale del punto vendita in tutta la sales ceremony, dal riconoscimento del cliente fino alla creazione di percorsi esclusivi attraverso tutti i touch point fisici e digitali, rafforzando l’esperienza di acquisto.

Il gruppo M-Cube punta a portare nel negozio fisico le dinamiche dell’e-commerce utilizzando il sales assistent come cardine e “Just Commerce” è la soluzione tecnologica che “aumenta” le capacità del sales assistant per permettergli di riconoscere il cliente quando entra in negozio e supportarlo in maniera personalizzata ed efficiente. Il sales assistant può visualizzare i profili dei clienti registrati, le loro preferenze o caratteristiche, oltre che suggerimenti utili forniti tramite motore di AI su prodotti di possibile gradimento utilizzando un monitor in negozio per proiettare dettagli sul prodotto, gestire la fase di pagamento evitando il passaggio in cassa. La piattaforma durante il ciclo di vendita raccoglie dati e può essere utilizzata per inviare comunicazioni personalizzate.

Alexio Cassani, CEO di Stentle: “In questo momento di grande difficoltà per le imprese, vincere questo premio è davvero importante: in una fase in cui i negozi sono luoghi che non possono essere vissuti, affidarsi alla tecnologia per i retailer sarà indispensabile per poter riprendere più velocemente il business. Le nostre tecnologie vanno in questa direzione, dando la possibilità di poter vivere anche da casa la shopping experience che garantiamo in negozio, e supportando i nostri clienti a differenziare il proprio modello di vendita per ripartire, quando tutto questo finirà, ancora più forti e competitivi sul mercato”.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi, organizzato annualmente da Confcommercio, seleziona le migliori esperienze di innovazione nel commercio, turismo, trasporti, servizi alle imprese ed alle persone. Si inserisce all’interno della cornice del “Premio Nazionale per l’Innovazione”, istituito su concessione del Presidente della Repubblica Italiana e consegnato nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Innovazione.