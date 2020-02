Stipendi non pagati, sciopero alla Dm Elektron

Nuova giornata di sciopero e corteo per gli 80 lavoratori della Dm Elektron di Buja. I dipendenti in questi giorni aspettavano di conoscere il piano industriale per chiarire il destino dello stabilimento friulano. Ma l'azienda non l'ha presentato. E' quindi scattata la manifestazione, anche per evidenziare le difficoltà economiche dei lavoratori, ancora in attesa delle mensilità di dicembre e gennaio e della tredicesima.

Anche le Istituzioni si sono mobilitate. Il Sindaco Stefano Bergagna ha ricevuto il gruppo al termine del corteo, manifestando la vicinanza dell'Amministrazione alle famiglie. Anche l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, assieme alla collega al Lavoro Alessia Rosolen, sta seguendo da vicino la vertenza. Già lunedì fisserà un tavolo, nel quale saranno prese nuovamente in esame le proposte concrete che la Regione aveva già a suo tempo prospettato ai vertici aziendali, anche attraverso la finanziaria Friulia.

Come riferisce Bini, quella dovrà essere l'occasione in cui fare il punto della situazione sull'intera vicenda e rivalutare le diverse possibili soluzioni da adottare, per far fronte a un tema che la Regione sta seguendo con grande attenzione.