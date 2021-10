Stop al presidio in porto a Trieste, anzi no. Puzzer si dimette

Il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, Stefano Puzzer, si è dimesso. L'annuncio arriva in mattinata, con un post su Facebook. "In data odierna - si legge - ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è la decisione di proseguire il presidio fino al 20 di ottobre. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno, anzi non volevano accettarle ma io l'ho preteso".

La notizia arriva dopo una serata convulsa, quella di ieri, nella quale prima era stato annunciato lo stop del presidio 'no Green Pass' dei portuali, poi, dopo le polemiche, era arrivato il dietrofront.

Il primo annuncio parlava di 'battaglia vinta', in riferimento alla creazione di un coordinamento nazionale e al fatto di aver parlato con un rappresentante del governo: "Il 30 ottobre saremo presenti al Senato e alla Camera. Se il 30 non otteniamo il ritiro (del Green Pass, ndr), bloccheremo tutta l’Italia".

Poi la marcia indietro: "Vi chiedo scusa, abbiamo sbagliato. Il presidio va avanti fino al 20 ottobre", aveva spiegato Puzzer, il portavoce del Clpt, parlando ai manifestanti rimasti davanti al molo 4, cuore dello sciopero. "La frase con domani chi vuole lavorare può, significa che, come negli altri giorni, chi vuole può andare a lavorare. Il comunicato è stato stracapito", ha precisato il Comitato Clpt. "Il presidio non si molla assolutamente".

Ma il presidente dello scalo, Zeno D'Agostino, non ci sta e, intervistato ieri sera dal Tg3 Rai Fvg ha avvertito: "Questa situazione non si può più tollerare, ho bisogno di un porto che funzioni", annunciando l'intenzione di confrontarsi con il Prefetto per trovare una soluzione.

Il riferimento è anche al fatto che dalla manifestazione "è passato di tutto. Adesso basta con questo circo", dice D'Agostino, rimandando le sue decisioni in merito alle paventate dimissioni che appaiono, comunque, più lontane visto che l'operatività dello scalo non si è fermata.

Nel secondo giorno di sit in, a metà pomeriggio, i manifestanti 'no Green Pass' sono stati oltre duemila, in arrivo anche da altre regioni. Nel parcheggio antistante il varco ci sono furgoni e camper. Nel frattempo questa mattina il presidio va avanti, ma la maggior parte dei presenti non sono portuali.