Stop di una settimana alla Limacorporate

Durerà una settimana l’annunciata chiusura dei reparti produttivi delle sedi di San Daniele e Segesta, decisa domenica sera da parte di Limacorporate.

Mettendo sempre la salute e il benessere dei collaboratori davanti a tutto, l’accordo tra azienda e organizzazioni sindacali prevede che tutti i dipendenti occupati in ambito produttivo osservino una settimana di astensione dal lavoro. Il blocco non riguarda al momento il personale impegnato sulla linea di produzione dei prodotti ProMade per pazienti oncologici e quello impiegato in ambito distributivo. La capacità dell’azienda di servire il mercato non subirà alcun un impatto, grazie alle scorte aggiuntive che sono state predisposte nelle scorse settimane. “Continueremo a monitorare la situazione a tutti i livelli, in quanto la salute dei nostri dipendenti è la nostra massima priorità” ha ribadito Luigi Ferrari, Ceo di LimaCorporate.

L’eventuale nuova valutazione per una riapertura o proroga di un’ulteriore settimana della chiusura dello stabilimento è stabilita per venerdì.