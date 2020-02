Strategie commerciali per il dopo Coronavirus

Il commercio mondiale è in questi giorni in forte apprensione per gli sviluppi che può prendere l’epidemia di Coronavirus partita dalla Cina, ma tutto questo non fa certamente passare in secondo piano il tema dell’internazionalizzazione delle imprese del Friuli Venezia Giulia, in particolare di quelle del settore agroalimentare. La domanda di buon cibo e di buon bere made in Fvg, infatti, rimane e rimarrà alta, soprattutto in quei Paesi che riescono a mantenere una crescita economica sostenuta. Per questo è al cancelletto di partenza un corso proposto dall’agenzia di cluster Agrifood Fvg in collaborazione con la Regione e la Comunità Collinare del Friuli.

Le lezioni, che si svolgeranno in tre appuntamenti il 14 e 21 febbraio e il 6 marzo nella sede del castello di Colloredo di Monte Albano, sono rivolte soprattutto a micro, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di renderle in grado di affrontare i mercati esteri in modo efficiente e sicuro. Particolare enfasi è posta sui mercati dell’estremo oriente portando l’esperienza di una serie di professionisti che già operano su tali mercati. I docenti saranno Marco Gallegati della Trimar, Simone Padoan di China Desk, Omar Londero di Promos Italia, Gabriele Copetti di IC&Partners, Paola Fattori e Pietro Tonchia dello studio Legalnext.

Il termine per iscriversi è fissato per lunedì 10 febbraio. Per info e iscrizioni chiamare allo 0432-954495 o visitare il sito dell’Agenzia Agrifood FVG: www.agrifoodfvg.it