Strumenti finanziari per imprese innovative

Lunedì 13 e martedì 14 gennaio, Friuli Innovazione organizza e ospita una visita di studio a cui partecipa una delegazione di agenzie finanziarie di sette Stati dell’Ue che amministrano i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nei rispettivi Paesi/Regioni.

L’iniziativa si inquadra tra le attività del progetto europeo ‘Innova-FI – Financial Instruments for Innovation’ e gode del patrocinio del Servizio accesso al credito per le imprese della Regione. Un evento di respiro internazionale, che coinvolge operatori locali e stranieri del settore finanziario pubblico e privato, chiamati a rispondere al quesito: "Come usare i fondi europei per dare vita a strumenti finanziari a supporto dei progetti di innovazione imprenditoriale, superando la logica dei contributi a fondo perduto?".

Il tema è di grande attualità perché s’inserisce nel dibattito europeo su come utilizzare in modo più efficace i fondi Sie che sono destinati a stimolare la competitività e l’innovazione. A livello locale è stato creato da Friuli Innovazione anche un Gruppo di Lavoro con gli stakeholder del Fvg, impegnato nella definizione di un Action Plan per stabilire in modo corale gli strumenti finanziari più adatti al contesto imprenditoriale regionale, alimentati con fondi europei.

Già dalla prossima programmazione 2021-2027 le indicazioni sviluppate nell’ambito del progetto Innova-FI potrebbero essere utili a individuare schemi di supporto finanziario alternativi rispetto ai bandi che mettono in palio contributi a fondo perduto.

Durante l’Exchange of Experience la delegazione straniera (Belgio, Lituania, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Polonia) avrà modo di approfondire il nostro sistema finanziario a supporto delle imprese e di lavorare assieme agli operatori regionali sul tema degli strumenti finanziari innovativi. L’evento si svolgerà a Udine, nella Casa della Contadinanza (13 gennaio) e al Parco scientifico Luigi Danieli, gestito da Friuli Innovazione (14 gennaio).