Stx è un'occasione, ma non a tutti costi

Sulla fusione Fincantieri-Stx si attende ancora di conoscere il parere dell’Unione Europea, che ha chiesto ulteriori chiarimenti prima di avvallare l’operazione. A margine di un convegno Ispi in Assolombarda, il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, ha commentato che "nulla si fa a tutti i costi, ma sarebbe un peccato perdere un’occasione per l'industria europea. Ce la metteremo tutta perché questo non accada".

Ribadendo che non sono in vista cessioni di capacità produttiva, Massolo ha sottolineato come la Commissione non abbia ancora detto no al ‘matrimonio’. “Stiamo preparando le risposte che saranno consegnate in tempo, tra fine mese e metà febbraio, all’Ue”, conclude Massolo.