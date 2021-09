Successo per l'Opa Credit Agricole su FriulAdria

Si è concluso il periodo di adesione all’Opa lanciata da Crédit Agricole Italia sulle quote di FriulAdria detenute dai quasi 15.000 azionisti del Friuli Venezia Giulia e del Venet. Complessivamente sono 4.054.888 le azioni, pari al 97,483% dell’offerta e al 16,799% del capitale sociale di FriulAdria.

“L’adesione altissima all’OPA da parte dei soci rappresenta un’ulteriore conferma del profondo radicamento nel territorio del Gruppo Crédit Agricole nel nostro Paese, che ha investito una cifra importante per assicurare a tutti i soci una buona remunerazione. È il modo in cui Crédit Agricole ha lavorato tutti i giorni in Italia da più di 40 anni, valorizzando tutti i territori in cui è presente e costruendo relazioni durature con le comunità”, ha commentato Chiara Mio, Presidente di CA FriulAdria.

“Il bilancio dell’Opa è di un successo pieno”, sono le parole di Carlo Piana, Direttore Generale di CA FriulAdria. “Dopo l’accoglienza positiva al lancio, i nostri soci hanno confermato con i fatti di aver apprezzato l’offerta del Gruppo Crédit Agricole, plebiscitandone l’adesione. Continueremo a investire nell’economia reale del territorio, mettendo a disposizione di imprese e famiglie – insieme al capitale - tutte le nostre competenze, per avere un impatto positivo e duraturo sull’economia del Nord Est. Ci tengo a ringraziare in particolare i colleghi della nostra rete, che si sono impegnati al meglio per affiancare i soci e aiutarli a rispondere”.